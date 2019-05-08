Anadolu Ajansı 2018 Genel Kurul Toplantısı Davet Duyurusu
Anadolu Ajansı 2018 Olağan Genel Kurul Toplantısı, 24 Mayıs 2019 cuma günü Genel Müdürlük binasında yapılacak.
ANADOLU AJANSI TÜRKANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN
2018 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET
Anadolu Ajansı T.A.Ş.'nin 25.04.2019 Perşembe günü saat 11 :00'da şirketin genel merkezi olan G.M.K. Bulvarı, No: 132, Çankaya, Ankara adresindeki Genel Müdürlük binasında yapılması kararlaştırılan 2018 yılı olağan Genel Kurul Toplantısı yasal olarak belirlenmiş olan ¼ toplantı nisabı oluşmadığından, “Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik” 28/1. Maddesi uyarınca, 24.05.2019 Cuma günü saat 15:00'te,aşağıdaki gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere, G.M.K. Bulvarı 132 Çankaya/ANKARA adresinde yapılacaktır.
Şirketimiz pay sahipleri, Olağan Genel Kurul Toplantısına, fiziki ortamda bizzat kendileri veya temsilcileri vasıtasıyla katılabileceklerdir.
Toplantıya bizzat katılacak pay sahiplerinin, Genel Kurul başlama saatinden (Saat: 15:00) en az yarım saat önce toplantı mahallinde bulunmaları önemle rica olunur. Genel Kurul Toplantısına, Genel Kurul Pay Sahipleri Çizelgesinde adı yer alan pay sahiplerimiz T.C. Nüfus Hüviyet Cüzdanlarını ibraz ederek katılabilirler.
Şirketimizin 2018 faaliyet yılına ait bilançoları, Genel Kurul Toplantısı'ndan iki hafta önce kanuni süresi içinde G.M.K. Bulvarı 132 Çankaya/ANKARA adresinde Sayın Pay Sahiplerimizin tetkiklerine hazır bulundurulacaktır.
Sayın Pay Sahiplerinin bilgilerine arz olunur.
Şenol KAZANCI
Yönetim Kurulu Başkanı
ANADOLU AJANSI TÜRKANONİM ŞİRKETİ
2018 Yılına Ait Olağan Genel Kurul Toplantı Gündemi
- Açılış ve Saygı Duruşu,
- Toplantı Başkanlığının Seçimi,
- Toplantı Tutanağının İmzalanması Hususunda Toplantı Başkanlığına Yetki Verilmesi,
- 14 sayılı İletişim Başkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 14. maddesinde yapılan değişiklik çerçevesinde Anadolu Ajansı Ana Sözleşmesinde 23, 24 ve 25. maddelerinde değişiklik yapılmasının görüşülmesi,
“Ana sözleşmenin 23. ve 24. maddelerinin 23. madde olarak aşağıdaki şekilde değiştirilmesi ve 24. maddenin yürürlükten kaldırılması;
23. Maddenin Mevcut Hali
‘GENEL MÜDÜR:
MADDE 23
Şirket Yönetim Kurulu, kendi üyeleri arasından birine murahhas üye Genel Müdür sıfatını verir veya dışarıdan bir Genel Müdür atar. Genel Müdür, Türk Ticaret Kanunu, ana sözleşme ve yönetim kurulunun verdiği yetki ve sorumluluklar içinde görevlerini sürdürür. Murahhas üye Genel Müdür yönetim kurulu üyeliği sıfatı bittikten sonra, yönetim Kurulu kararıyla, dışarıdan seçilmiş Genel Müdür olarak, sözleşmeyle, görevini sürdürmesi mümkündür.’
23. Maddenin Yeni Hali
‘GENEL MÜDÜR, YÖNETİCİLER VE DİĞER PERSONELİN ATANMASI:
MADDE 23
Genel Müdür ve yöneticiler, 14 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 14. maddesine göre İletişim Başkanlığı ile Anadolu Ajansı arasında yapılacak sözleşmede İletişim Başkanlığı tarafından belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde atanır. Genel Müdür Türk Ticaret Kanunu, Ana sözleşme, ilgili mevzuat ve yönetim kurulunun verdiği yetki ve sorumluluklar kapsamında görevini yürütür.
Şirket amacının gerçekleştirilmesi doğrultusunda gerektiği kadar personel; pozisyon ve bütçe imkânları esas alınarak Genel Müdürün teklifi ve Yönetim kurulunun onayı ile atanır.’
Ana sözleşmenin 25. maddesi 24. madde olarak aşağıdaki şekilde değiştirilmesi, 25. maddenin yürürlükten kaldırılması; diğer maddeler 24. maddeden sonra gelmek üzere teselsül ettirilmesi;
25. Maddenin Mevcut Hali
‘e) DENETÇİLER
MADDE 25:
Genel Kurul, paydaşların arasından ya da dışarıdan 3 yıl süre için 2 denetçi seçer. Denetçiler, davet edilmeleri halinde görüşmelere ve oylamaya katılmamak kaydıyla, yönetim kurulu toplantılarında hazır bulunabilirler. Denetçilere ödenecek ücret, şirket genel kurulunca belirlenir. Denetçiler, her yıl, çalışmalarla ilgili olarak hazırlayacakları raporları genel kurulun onayına sunarlar. Genel Kurul ayrıca gerekli görmesi veya mevzuat uyarınca zorunlu olması halinde şirketin denetimi için bağımsız dış denetçi/denetim şirketi ile çalışılabilecektir.’
24. Maddenin Yeni Hali
‘d) AJANSIN DENETİMİ:
MADDE 24
Şirketin denetimi, 14 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 14. maddesi çerçevesinde hazırlanan usul ve esaslar ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca yapılır.
Şirket kendi iç denetimini yapabilir. Bu denetimi yaptırmak için iç denetim birimi oluşturabilir. Bu birimde görev yapmak üzere 2 iç denetçi istihdam edebilir.”
- Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ile Anadolu Ajansı arasındaki mevcut sözleşmenin revize edilmesi kararının alınması
- 2018 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun Okunması ve Onaylanması,
- 2018 yılı Hesap Dönemine İlişkin Finansal Tabloların Okunması ve Onaylanması,
- 2018 yılı Hesap Dönemine İlişkin Bağımsız Denetim Raporu Özetinin Okunması,
- 2018 yılı Hesap Dönemine İlişkin Yönetim Kurulu Üyelerinin İbra Edilmesi,
10) Türk Ticaret Kanunu Düzenlemeleri Gereğince 2019 Hesap Dönemine ait Bağımsız Denetim Kuruluşunun Seçiminin Yapılması,
11) Yönetim Kurulu Üyelerinin Ücretlerinin Belirlenmesi,
12) Dilek ve Temenniler,
13) Kapanış.
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