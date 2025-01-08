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Kurumsal Haberler

AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu'nun tercihi "Uzaya uğurlarken" oldu

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Kemal Karadağ  | 08.01.2025 - Güncelleme : 08.01.2025
AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu'nun tercihi "Uzaya uğurlarken" oldu

TBMM

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında 2024 yılı boyunca çektiği, "Roketsan, Turkcell Lifebox ve Sony" katkılarıyla hazırlanan "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor", "Günlük Hayat" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

"Özgür Suriye" kategorisinde Hesham Elsherif'in "Özgürlük kulesi" başlıklı fotoğrafını seçen Akbaşoğlu, "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde tercihini Lukas Kabon'ın "Kurtarılan can" fotoğrafından yana kullandı.

Akbaşoğlu, "Haber" kategorisinde Tayfun Coşkun'un "Uzaya uğurlarken", "Günlük Hayat" kategorisinde Ahmet Okatalı'nın "Görkemli gece", "Spor" kategorisinde ise Samır Jordamovıc'ın "Gece atlayışı" fotoğrafına oy verdi.

AA muhabirleri ve foto muhabirlerini kutlayan Akbaşoğlu, oylamadaki 5 kategoride anlamlı fotoğrafların yer aldığını belirtti.

Muhammet Emin Akbaşoğlu, her bir fotoğrafın farklı hikayesinin bulunduğunu vurgulayarak, "Fotoğraflar, en önemli hafıza kayıtlarından bir tanesidir. Filistin'de yaşanan soykırım gerçeği fotoğraflarla ortaya konulmuş. Ayrıca 61 yıllık zulüm döneminin Suriye'de sona ermesinin ardından insanların zafer kuleleri oluşturmalarını da fotoğraflar sayesinde görüyoruz ve anlamlandırıyoruz. Anadolu Ajansı'mızın, tarihe not düşen bu çalışmasını tebrik ediyorum." diye konuştu.

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