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Kurumsal Haberler

AA'nın Katar Haber Ajansı'na yönelik "Yeni Nesil Habercilik ve Multimedya Eğitimi" başladı

Anadolu Ajansı (AA) Haber Akademisi tarafından Katar Haber Ajansına (QNA) yönelik İstanbul'da düzenlenen "Yeni Nesil Habercilik ve Multimedya Eğitimi" başladı. ​​​​​​​

Elif Küçük  | 02.10.2023 - Güncelleme : 02.10.2023
AA'nın Katar Haber Ajansı'na yönelik "Yeni Nesil Habercilik ve Multimedya Eğitimi" başladı Fotoğraf: Ali Atmaca/AA

İstanbul

Ajansın İstanbul Ofisi'nde QNA'dan 6 basın mensubunun katılımıyla yapılan eğitimin açılışında konuşan AA Global Haberler Direktörü Faruk Tokat, eğitim sürecinde gazeteciliğin çeşitli alanlarındaki deneyimlerin paylaşılacağını söyledi.


AA'nın kuruluş sürecini anlatan Tokat, 2010'a kadar sadece Türkçe haber yayımlayan AA'nın 2010-2011 yıllarında globalleşme kararı aldığını, o günden bu yana bu hedefinde başarılı olduğunu ifade etti.

Tokat, AA'nın dünya çapında ilk 10'un içerisinde yer aldığını, halihazırda Türkçe dahil 13 dilde yayın yaptığını aktardı.

AA'nın özellikle 2012'den sonra dünyanın en zor bölgelerinde uluslararası olaylarda hızlı ve kapsamlı haber takibi yaptığına işaret eden Tokat, Ajansın yayınlarındaki önemli konularla dünya çapında gözle görülür şekilde ön plana çıktığını kaydetti.

Tokat, AA'nın faaliyetleri ve hedeflerinin yanı sıra kurumun uluslararası yapılanması ve işleyişi hakkında da bilgi paylaştı.

Gazetecilere 14 başlıkta eğitim verilecek

Eğitim boyunca "Ajans haberciliği", "Sosyal medya platformları", "Video çekim teknikleri", "Sosyal medya içerik planlaması ve tasarımı", "Fotoğraf çekim teknikleri", "Fotoğraf işleme ve iletim teknikleri", "Sosyal medya için tasarım araçları", "Görsel tasarımda dil ve estetik unsurlar", "Fotoğrafta estetik ve etik", "Fotoğrafta özel haber", "Etkili iletişim teknikleri", "Çalışma analizi ve medya okuryazarlığı", "Videoda kurgu" ve "Ses montajlama" başlıklarında 14 ders verilecek.

Kültürel gezinin de yapılacağı "Yeni Nesil Habercilik ve Multimedya Eğitimi" 8 Ekim'de sona erecek.

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