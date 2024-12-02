"AA+ Yeni Mezun Kariyer Programı'"nın üçüncüsü İstanbul'da yapıldı
Anadolu Ajansının (AA) üçüncüsünü düzenlediği, yeni mezun gençlerin gazeteciliği ve medya yönetimini uzman kişilerden öğrenme imkanı bulacağı "AA+ Yeni Mezun Kariyer Programı" İstanbul'da yapıldı.
İstanbul
Ajansın Ümraniye'deki uluslararası haber merkezinde düzenlenen programda konuşan AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz, katılımcılara, objektif kriterlere göre yapılan sınav ve değerlendirmelerin ardından Anadolu Ajansı ailesinin bir parçası olacaklarını söyleyerek, AA'nın değerli ve kıymetli bir kurum olduğunu belirtti.
AA olarak dünyada olup bitenleri takip etmeye çalıştıklarını belirten Karagöz, “Her tarafta ekiplerimiz var. Kolombiya'da, şu an savaş bölgesi olan Gazze'de, aktif savaş bölgelerinden Halep'te arkadaşlarımız var. Suriye'nin içinde çatışmaların tam göbeğinde arkadaşlarımız var." dedi.
Karagöz, AA'nın fotoğraf, video, haber metni ve hazırlanan grafiklerle birlikte günde ortalama 4 bin içerik üreterek tüm dünyaya servis ettiğini anlattı.
"Yaşadığımız ana dair gidişatı değiştirme fırsatını burada bulabilirsiniz"
Gazze'de şu an bir soykırım yaşandığını ifade eden Karagöz, "Bu soykırım, Anadolu Ajansı'nın büyük emekleriyle kayıt altına alındı. O soykırım 'Kanıt' isimli bir kitaba dönüştü. O fotoğraflar bizim yayın ekiplerimiz tarafından toplanarak 'Kanıt' adı verilen kitaba dönüştürüldü. Hepsi bizim arkadaşlarımızın çektiği fotoğraflar. Bunu yaparken ne yaptık? Yaşadığımız ana etki etmeyi başarmış olduk." ifadelerini kullandı.
Karagöz, soykırım nedeniyle masum insanların, çocukların öldüğünü belirterek, AA olarak bunları kayıt altına aldıklarını söyledi.
Ekiplerin editöryel bir çalışma yaptıklarını belirten Karagöz, bu kitabı, İsrail'in soykırım suçlarından yargılandığı Lahey'deki Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne gönderdiklerini aktardı.
Karagöz, soykırım yapan İsrail’in 2 yöneticisi hakkında "soykırım" suçundan yakalama kararı çıkartıldığını belirterek, "Yaşadığımız dünyaya Anadolu Ajansı katkı sunma, gidişatı değiştirme, etki etme imkanı da veriyor. Hem takip etmek, kayıt düşmek, hem de yaşadığımız ana dair gidişatı değiştirme fırsatını burada bulabilirsiniz." ifadelerini kullandı.
"AA Plus ekibini çok önemsiyoruz"
Serdar Karagöz, özgüvenli ve itiraz eden arkadaşlar aradıklarını belirterek, yaptıkları işin entelektüel bir iş olduğunu, haksızlığa ve adaletsizliğe itiraz eden, dünyada yaşanan olumsuz olaylara karşı itirazlarını optimize eden kişilerin başarılı olabileceğini kaydetti.
Anadolu Ajansının dünyada küresel adaletsizliğe itiraz eden, dengeleyici bir güç olarak kendisini konumlandırdığını vurgulayan Karagöz, "İşte görüyorsunuz (Gazze'de) fosfor bombası atılıyor. Uluslararası medya bunu işliyor mu? işlemiyor. Bu adaletsizlik mi? Çok büyük adaletsizlik." diye konuştu.
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Karagöz, rakiplerinin imkan ve bütçelerinin fazla olduğunu, Anadolu Ajansı olarak yetenekle bunu dengeleyeceklerini, bu yüzden AA+ Plus ekibini çok önemsediklerini ifade etti.
"AA+ Yeni Mezun Kariyer Programı", Serdar Karagöz'ün gençlerle birlikte hatıra fotoğrafı çektirmesinin ardından sona erdi.
Programa, Anadolu Ajansı (AA) Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Yayın Yönetmeni Yusuf Özhan, AA Akademi ve Yayın Koordinatörü Yahya Bostan, İnsan Kaynakları (İK) ve Değişim Yönetimi Direktörü Gülistan Mollamehmetoğlu da katıldı.