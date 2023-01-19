AA personeline "Protokol Kuralları ve Kurumsal Temsil" eğitimi
Protokol ve Kurumsal Nezaket Kuralları Uzmanı İhsan Ataöv, Anadolu Ajansı (AA) personeline yönelik "Protokol Kuralları ve Kurumsal Temsil" eğitimi verdi.
İstanbul
AA'nın İstanbul Ümraniye'deki yeni binasında yer alan amfide gerçekleşen eğitimle ilgili bilgi veren Ataöv, eğitimin devlet temsili ve kurumsal temsili kapsadığını belirterek AA'yı temsil eden muhabirler ve diğer tüm çalışanlara görsel, işitsel ve devlet temsiline ilişkin bilgiler verdiklerini söyledi.
Görsel iletişimde kıyafet kuralları, hitap ve üslup, beden dili, karşılama ve ağırlama gibi konuları işleyeceklerini anlatan Ataöv, "Eğitimleri tamamlandığında muhatap oldukları, ağırladıkları misafirlere karşı; gittikleri bir toplantıda, ortamda davranışları, diğer insanlarla konuşmalarında kendi temsillerini bir seviye daha yukarı çıkarmış olacaklar." dedi.
Gazeteciliğin ağır devlet protokolünün işlediği bir bölge olmadığını dile getiren Ataöv, "Burada arkadaşların imaj konusunda yani karşıdan bakıldığında AA çalışanı imajını karşı tarafa güçlü hissettirmesi amaç. Bir kameraman arkadaşın takım elbisesini giyip devlet toplantısına katılır gibi kurallara uymasını beklemiyoruz. Ama muhatap olduğu kişilerle iletişim kurarken karşı tarafın AA çalışanı olduğunu hissetmesini amaçlıyoruz." diye konuştu.
Savaş, afet ve cenaze gibi durumlarda da protokol ve kurumsal temsilin önemli olduğunu, bu konuda da bir eğitim vereceğini aktaran Ataöv şunları kaydetti:
"O da ortamına uygun iletişim kurabilmek. Yani bir cenazeye gidip, kendi cenazesi olmasa bile orada gülmemek ya da mutlu bir haberi yaparken yüzünü asmamak. Savaşa gittiğinde kendi canını korurken bir taraftan da işini layıkıyla yapmak. Ortamına göre davranmak deniyor buna. O konuda da bir bölümümüz var."
Resmi hayatta temsilin esas olduğunun altını çizen Ataöv, kurumsal temsilde giyim, hitap, beden dili ve tokalaşmanın önemine de değindi.
Anadolu Ajansı Haber Akademisi Müdürü Alptekin Cihangir İşbilir de AA'nın insana yatırımı öncelediğini dile getirerek Türkiye'nin en kaliteli, en iyi habercilerinin ajansta yetiştiğini söyledi.
İşbilir, dünyada önemli ve kaliteli haberler ürettiklerini, AA'nın yaptığı çalışmalarla uluslararası alanda meslektaşlarına deneyimlerini aktardığını ifade etti.
"AA, Anadolu'nun, Türkiye'nin sesini dünyaya duyurmakla kalmıyor, dünyanın haberini de dünyaya aktarıyor artık." diyen İşbilir, AA çalışanlarının deneyimlerini artıracak bu tarz eğitimleri yapmayı sürdüreceklerini belirterek eğitimin başarılı geçmesini diledi.
İki gün sürecek eğitimin ardından katılımcılara sertifika verilecek.
İlk eğitimin ardından AA Yayın Koordinatörü Yahya Bostan, İşbilir, Ataöv ve eğitime katılan AA çalışanları hatıra fotoğrafı çektirdi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.