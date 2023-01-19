Dolar
18.79
Euro
20.36
Altın
1,909.33
ETH/USDT
1,522.10
BTC/USDT
20,754.00
BIST 100
5,437.18
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden Amasya Badal Tüneli Açılış Töreni'ne canlı bağlantı ile katılacak. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, Ankara’da "Türkiye Ulusal Enerji Planı" ve "Türkiye Hidorjen Teknolojileri Stratejisi ve Yol Haritası"nın tanıtımını gerçekleştiriyor.
logo
Kurumsal Haberler

AA personeline "Protokol Kuralları ve Kurumsal Temsil" eğitimi

Protokol ve Kurumsal Nezaket Kuralları Uzmanı İhsan Ataöv, Anadolu Ajansı (AA) personeline yönelik "Protokol Kuralları ve Kurumsal Temsil" eğitimi verdi.

Berk Özkan   | 19.01.2023
AA personeline "Protokol Kuralları ve Kurumsal Temsil" eğitimi Fotoğraf: İsa Terli / AA

İstanbul

AA'nın İstanbul Ümraniye'deki yeni binasında yer alan amfide gerçekleşen eğitimle ilgili bilgi veren Ataöv, eğitimin devlet temsili ve kurumsal temsili kapsadığını belirterek AA'yı temsil eden muhabirler ve diğer tüm çalışanlara görsel, işitsel ve devlet temsiline ilişkin bilgiler verdiklerini söyledi.

Görsel iletişimde kıyafet kuralları, hitap ve üslup, beden dili, karşılama ve ağırlama gibi konuları işleyeceklerini anlatan Ataöv, "Eğitimleri tamamlandığında muhatap oldukları, ağırladıkları misafirlere karşı; gittikleri bir toplantıda, ortamda davranışları, diğer insanlarla konuşmalarında kendi temsillerini bir seviye daha yukarı çıkarmış olacaklar." dedi.

Gazeteciliğin ağır devlet protokolünün işlediği bir bölge olmadığını dile getiren Ataöv, "Burada arkadaşların imaj konusunda yani karşıdan bakıldığında AA çalışanı imajını karşı tarafa güçlü hissettirmesi amaç. Bir kameraman arkadaşın takım elbisesini giyip devlet toplantısına katılır gibi kurallara uymasını beklemiyoruz. Ama muhatap olduğu kişilerle iletişim kurarken karşı tarafın AA çalışanı olduğunu hissetmesini amaçlıyoruz." diye konuştu.

Savaş, afet ve cenaze gibi durumlarda da protokol ve kurumsal temsilin önemli olduğunu, bu konuda da bir eğitim vereceğini aktaran Ataöv şunları kaydetti:

"O da ortamına uygun iletişim kurabilmek. Yani bir cenazeye gidip, kendi cenazesi olmasa bile orada gülmemek ya da mutlu bir haberi yaparken yüzünü asmamak. Savaşa gittiğinde kendi canını korurken bir taraftan da işini layıkıyla yapmak. Ortamına göre davranmak deniyor buna. O konuda da bir bölümümüz var."

Resmi hayatta temsilin esas olduğunun altını çizen Ataöv, kurumsal temsilde giyim, hitap, beden dili ve tokalaşmanın önemine de değindi.

Anadolu Ajansı Haber Akademisi Müdürü Alptekin Cihangir İşbilir de AA'nın insana yatırımı öncelediğini dile getirerek Türkiye'nin en kaliteli, en iyi habercilerinin ajansta yetiştiğini söyledi.

İşbilir, dünyada önemli ve kaliteli haberler ürettiklerini, AA'nın yaptığı çalışmalarla uluslararası alanda meslektaşlarına deneyimlerini aktardığını ifade etti.

"AA, Anadolu'nun, Türkiye'nin sesini dünyaya duyurmakla kalmıyor, dünyanın haberini de dünyaya aktarıyor artık." diyen İşbilir, AA çalışanlarının deneyimlerini artıracak bu tarz eğitimleri yapmayı sürdüreceklerini belirterek eğitimin başarılı geçmesini diledi.

İki gün sürecek eğitimin ardından katılımcılara sertifika verilecek.

İlk eğitimin ardından AA Yayın Koordinatörü Yahya Bostan, İşbilir, Ataöv ve eğitime katılan AA çalışanları hatıra fotoğrafı çektirdi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kara hasret kayak merkezleri "suni kar" ve "kar dondurma" yöntemlerine yöneldi
İç Anadolu'da şubattaki yağışlarla kuraklığın etkisinin azalacağı öngörülüyor
YTB Başkanı Eren: Türkiye farklı kıtalarda yüreği Türkiye'yle atan bir insan kaynağına sahip
Soğuk ve yoğun kar yağışıyla ünlü Sivas kış ayında adeta baharı yaşıyor
Yargıtayda geçen yıl 10 binden fazla terör davasında karar verildi

Benzer haberler

AA personeline "Protokol Kuralları ve Kurumsal Temsil" eğitimi

AA personeline "Protokol Kuralları ve Kurumsal Temsil" eğitimi

ABD Dışişleri Bakanlığı Türkiye'ye F-16 satışıyla ilgili kararını Kongre'ye iletti

Ticaret Bakanı Muş'un tercihi "TOGG'un ilk yolculuğu" başlıklı fotoğraf oldu

Denizli Valisi Atik, favori AA karelerini oyladı

Denizli Valisi Atik, favori AA karelerini oyladı
Filistin Sosyal Kalkınma Bakanı, "Taek von futbol" fotoğrafı için oy kullandı

Filistin Sosyal Kalkınma Bakanı, "Taek von futbol" fotoğrafı için oy kullandı
Ürdün Meclisi'ndeki Ürdün-Türkiye Dostluk Grubu Başkanı'nın tercihi "Bağlantı duman altında" oldu

Ürdün Meclisi'ndeki Ürdün-Türkiye Dostluk Grubu Başkanı'nın tercihi "Bağlantı duman altında" oldu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet