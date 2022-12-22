AA Genel Müdürü Karagöz, AA'nın kuruluş fikrinin oluştuğu Pamukova'daki tren istasyonunu ziyaret etti
Anadolu Ajansı (AA) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz, AA'nın kuruluş fikrinin oluştuğu Pamukova'daki tren istasyonunu ziyaret etti.
Sakarya
Karagöz, ziyarette yaptığı açıklamada, gazeteci Yunus Nadi ile gazeteci yazar Halide Edip Adıvar'ın bu istasyonda ajansın kuruluş fikrini görüştüklerini kaydetti.
Nadi ve Adıvar'ın Ankara'ya gittiklerinde durumu Mustafa Kemal Atatürk'e aktardıklarını anımsatan Karagöz, Atatürk'ün fikri çok beğendiğini ve "Çok iyi düşünmüşsünüz, ismi Anadolu Ajansı olsun." dediğini aktardı.
AA'nın 6 Nisan 1920'de kurulduğunu hatırlatan Karagöz, "Ondan kısa bir süre sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi kuruluyor, 3 yıl sonra da cumhuriyet ilan ediliyor." dedi.
Serdar Karagöz, Kurtuluş Savaşı sırasında İngiliz ve Fransızların Türkiye aleyhine kara propaganda yaptığını, AA'nın ise enformasyonun doğru yayılmasına çok ciddi katkısı ve rolünün olduğunu söyledi.
AA'nın hikayesinin Kurtuluş Savaşı ile başladığına işaret eden Karagöz, AA'nın kuruluş fikrinin oluştuğu Pamukova'daki tren istasyonuyla Milli Mücadele'nin yakın bir ilişkisi olduğunu anlattı.
Karagöz, AA'nın kuruluş fikrinin oluşmasının yer aldığı yazıyı tarihi tren istasyonuna astı.
Pamukova Belediye Başkanı Güven Övün'den bilgi alan Karagöz, daha sonra Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım ve Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce'yi ziyaret etti.
Karagöz'e ziyaretinde, AA Genel Müdür Yardımcısı Oğuz Enis Peru, AA Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Yayın Yönetmeni Yusuf Özhan, AA Türkiye Haberleri Yayın Yönetmeni Hüseyin Yılmaz, AA Yayın Koordinatörü Yahya Bostan, AA Proje Yönetim Koordinatörü Oğuz Karakaş ile AA Sakarya Bölge Müdürü Yücel Velioğlu eşlik etti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.