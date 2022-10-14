AA Genel Müdür Yardımcısı Peru: Haberlerin izinsiz kullanılmasına karşı yasal çerçeve hususunda fikir birliğine vardık
Anadolu Ajansı (AA) Genel Müdür Yardımcısı Oğuz Enis Peru, "Haber içeriklerinin izinsiz kullanılmasına karşı cezai bir korumanın yasal çerçevesinin oluşturulması hususunda fikir birliğine varmış olduk." dedi.
Ankara
Peru, AA Genel Müdürlüğünde düzenlenen Dijitalleşme Sürecinde Basında Telif Haklarının Korunması Sempozyumu'nun kapanış konuşmasında, dijitalleşme sürecinde basının telif haklarının korunması hususunun gündeme getirildiğini bildirdi.
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Sempozyuma, kanun yapıcılar, hukukçular ve basın kurumlarının temsilcilerinin katıldığını ve hukuki sorunların tartışıldığını aktaran Peru, haberin yayınlanma süreci ve bu sürece dair harcanan emeğin ortada olduğunu, sempozyumda bu konunun altı çizilen hususlardan olduğunu söyledi.
Peru, dijitalleşen günümüz haberciliğinde iltibas serbestisinin ve sınırların korunması hususunun önem taşıdığının da sempozyumda vurgulandığını belirterek, şöyle devam etti:
"Telif konusunda Avrupa Birliği'nin yaptığı çalışmalar ve Avrupa ülkelerinin hukuki gelişmelerinden bahsettik. Ülkemizde de bu hakların yerleşmesi, haber içeriklerinin izinsiz kullanılmasına karşı cezai bir korumanın yasal çerçevesinin oluşturulması hususunda muhtemelen fikir birliğine varmış olduk. Anadolu Ajansı olarak da haber içeriklerinin telifinin korunması hususunda kamuoyunda bir bilinç oluşturmak adına böyle bir sempozyum düzenlemiş olduk. Muhabirlerin büyük emek ve gayretle, kurumların da sermeye ile ortaya koydukları içeriklerin, ticari amaçla kullanılmasının önüne geçilmesi, dijital basın yayın alanında tek taraflı gelir elde edilmesinin engellenmesi ve haksız rekabetin önlenmesi için bu sempozyumda bir sürü konu tartışılmış oldu."
Sempozyuma katılan ve destek verenlere teşekkürlerini ileten Peru, "Anadolu Ajansı, bu konuda öncü olmak istediğini böylelikle vurgulamış oldu." dedi.
Öte yandan, sempozyumun "Basında İktibas Serbestisi" başlıklı üçüncü oturumuna, Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hamdi Pınar başkanlık etti.
Konuyla ilgili Ankara 2. Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesinin eski hakimi olan Avukat Fethi Merdivan ile Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hayri Bozgeyik katılımcılara hitap etti.
Sempozyumun "Dijital Korsanla Mücadele" başlıklı dördüncü bölümünün ise Yargıtay 11. Hukuk Dairesi Üyesi Döndü Deniz Bilir oturum başkanlığını yaptı. Bu oturumda, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Pelin Karaaslan ile Avukat Teknail Özderyol, konuyla ilgili yasal düzenlemeler ve yargı kurumlarının dava süreçlerindeki kararlarına ilişkin konuşma yaptı.
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