Dolar
38.62
Euro
43.95
Altın
3,430.58
ETH/USDT
1,779.00
BTC/USDT
94,686.00
BIST 100
9,134.68
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Kurumsal Haberler

AA Erkekler Basketbol Turnuvası'nda yarı finalistler belli oldu

Anadolu Ajansı (AA) çalışanları arasında düzenlenen AA Erkekler Basketbol Turnuvası'nda yarı finalistler belli oldu.

06.05.2025 - Güncelleme : 06.05.2025
AA Erkekler Basketbol Turnuvası'nda yarı finalistler belli oldu

Ankara Üniversitesi Cebeci Spor Salonu'nda, tek pota 4x4 formatında oynanan turnuvanın çeyrek final maçları yapıldı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Müsabakalar sonucu Basket AAuthority, Fireball, Spor Lakers ve AA All Star, turnuvanın Ankara ayağındaki son 4 takım arasına girdi.

 

Yarı finalde Basket AAuthority ile Spor Lakers ve Fireball ile AA All Star takımları eşleşti.

Ankara ayağında birinci olacak takım ile İstanbul ayağının birincisi, şampiyonluk için karşılaşacak.

Çeyrek final maçlarının skorları ve en skorer oyuncuları şöyle:

Maçlar

Basket AAuthority-Dream Team: 15-9

Fireball- Photo Bulls: 15-9

Spor Lakers-Vetan Spor: 10-7

Eko Bulls-AA All Star: 4-6

En skorer oyuncular

1. Serdar Karagöz (Basket AAuthority): 8 sayı
2. Oğuz Enis Peru (Fireball): 7
3. Efe Berk Hamarat (Spor Lakers): 6

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
HSK üyeliği için adaylar belli oldu
Dışişleri Bakanlığından, İsrail'in Gazze'de işgali genişletme planına tepki
Nijerya, eğitimde dijital dönüşüm için harekete geçiyor
BM Orman Forumu Başkanı Belen: Sağlıklı ormanlara yatırım yapmamız gerekiyor
Minguzzi cinayeti soruşturması kapsamında aranan 2 çocuk şüpheli yakalandı

Benzer haberler

AA Erkekler Basketbol Turnuvası'nda yarı finalistler belli oldu

AA Erkekler Basketbol Turnuvası'nda yarı finalistler belli oldu

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet