AA Erkekler Basketbol Turnuvası'nda yarı finalistler belli oldu
Anadolu Ajansı (AA) çalışanları arasında düzenlenen AA Erkekler Basketbol Turnuvası'nda yarı finalistler belli oldu.
Ankara Üniversitesi Cebeci Spor Salonu'nda, tek pota 4x4 formatında oynanan turnuvanın çeyrek final maçları yapıldı.
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Müsabakalar sonucu Basket AAuthority, Fireball, Spor Lakers ve AA All Star, turnuvanın Ankara ayağındaki son 4 takım arasına girdi.
Yarı finalde Basket AAuthority ile Spor Lakers ve Fireball ile AA All Star takımları eşleşti.
Ankara ayağında birinci olacak takım ile İstanbul ayağının birincisi, şampiyonluk için karşılaşacak.
Çeyrek final maçlarının skorları ve en skorer oyuncuları şöyle:
Maçlar
Basket AAuthority-Dream Team: 15-9
Fireball- Photo Bulls: 15-9
Spor Lakers-Vetan Spor: 10-7
Eko Bulls-AA All Star: 4-6
En skorer oyuncular
1. Serdar Karagöz (Basket AAuthority): 8 sayı
2. Oğuz Enis Peru (Fireball): 7
3. Efe Berk Hamarat (Spor Lakers): 6
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