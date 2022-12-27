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Kurumsal Haberler, Yılın Fotoğrafları 2022

A Milli Erkek Hentbol Takımı "Yılın Fotoğrafları" oylamasında oyunu "Gardını indirince" fotoğrafına verdi

A Milli Erkek Hentbol Takım oyuncuları ve Başantrenör Okan Halay, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Fatih Çakmak   | 27.12.2022
A Milli Erkek Hentbol Takımı "Yılın Fotoğrafları" oylamasında oyunu "Gardını indirince" fotoğrafına verdi Fotoğraf: Ömer Taha Çetin/AA

Ankara

Başantrenör Okan Halay yönetiminde THF Spor Kompleksi'nde antrenmanlarını sürdüren milli hentbolcular, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği, "haber", "çevre ve yaşam" ile "spor" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.


Gardını indirince

A Milli Erkek Hentbol Takım oyuncularıyla beraber seçimini yapan Okan Halay, spor kategorisinde Serhat Çağdaş'ın çektiği "Gardını indirince" adlı fotoğrafı seçti. Çevre ve yaşam kategorisinde ise ay yıldızlı hentbolcular ve başantrenör Halay, Pavel Pavlov'un "Kırmışlar kalbini" adlı fotoğrafından yana oy kullandılar. A Milli Erkek Hentbol Takım oyuncuları, haber kategorisinde de Doğukan Keskinkılıç'ın "Gece uçuşu" adlı fotoğrafı oyladılar.


Kırmışlar kalbini

A Milli Erkek Hentbol Takımı adına seçilen fotoğrafları değerlendiren Okan Halay, "Sporda oyladığımız fotoğrafta o anın çekilmesi ve yakalanması muhteşem. Konya'da İslami Dayanışma Oyunları'na biz de katılmıştık, orada Türk Yıldızları'nın yaptığı gösteride dolunayla jetlerin birlikte görüntülenmesi de harika olmuş. Ukrayna savaşının acı yüzünü göstermesi açısından otobüsteki küçük çocuğun o haline yürek dayanmaz. O kare, savaşın insanlara yaşattığı acıyı gösterilmesi açısından önemli." şeklinde konuştu.


Gece uçuşu

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