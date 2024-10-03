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Kurumsal Haberler

14. Uluslararası Tarım, Orman ve İnsan Fotoğraf Yarışması'nda AA'ya 4 ödül

14. Uluslararası Tarım, Orman ve İnsan Fotoğraf Yarışması'nda Anadolu Ajansının 4 çalışanı ödüle layık görüldü.

Mehmet Can Toptaş  | 03.10.2024 - Güncelleme : 03.10.2024
14. Uluslararası Tarım, Orman ve İnsan Fotoğraf Yarışması'nda AA'ya 4 ödül

Ankara

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından 14. Uluslararası Tarım, Orman ve İnsan Fotoğraf Yarışması'nın sonuçlanmasına ilişkin paylaşımda bulundu.

Birbirinden değerli 8 bin 776 eserin yer aldığı yarışmada heyecanlı bekleyişin son bulduğuna işaret eden Yumaklı, "İlk defa uluslararası katılıma açık hale getirilen yarışmada, 14 eser ödül almakla birlikte 120 eser de sergilenmek üzere seçildi. Kadrajıyla tarımdaki bereketi, ormandaki nefesi ve insandaki emeği bizlere yansıtan tüm fotoğraf sanatçılarımızı tebrik ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Bu yıl 1988 katılımcı yer aldı

Bakanlıktan konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamaya göre, yarışma, tarımın, ormanın, toprağın ve suyun önemine ilişkin duyarlılığı artırmak amacıyla düzenleniyor.

Bakanlık bünyesindeki Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığının DenizBank desteğiyle düzenlediği "Tarım, Orman ve İnsan Fotoğraf Yarışması" bu yıl uluslararası boyuta taşınarak 14. Uluslararası Tarım Orman ve İnsan Fotoğraf Yarışması (UTOİFY) adıyla icra edildi.

Başvuruları, 9 Eylül'de sona eren yarışma, "Genel", "Çiftçi", "Öğrenci", "Tarım ve Orman Bakanlığı Çalışanları", "DenizBank Çalışanları" ve bu yılın konusu "Üretimin ve Üreticinin Yüzyılı" olmak üzere 6 farklı kategoride gerçekleştirildi.

Katılımcılar, tarım, hayvancılık, orman, toprak, su, su ürünleri, gıda ve muhafazası, her türlü tarım hareketliliğinin işlenmesi, üretici, çiftçi, çoban, köylü ve köy yaşamına dair faaliyetleri konu alan eserlerle yarıştı.

Yarışmaya bu yıl 1988 katılımcı 8 bin 776 eserle katıldı.

Seçici kurul, 17 Eylül'de Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı'nda toplanarak ödül alan ve sergilemeye layık görülen eserleri belirledi.

Seçici kurul tarafından 13 eser ödüle layık bulunurken, 120 eser de sergilenmek üzere seçildi. Ayrıca bir eser de Bakan Yumaklı tarafından "Bakan Özel Ödülü"ne layık görüldü.

AA çalışanları da ödüle layık görüldü

Yarışmada Anadolu Ajansının (AA) 4 çalışanı da ödül aldı. AA çalışanları Beytullah Eles, Özgen Beşli, Ahmet Aslan ve Nevzat Yıldırım da eserleriyle çeşitli kategorilerde ödül kazandı.

Yarışmanın ödül töreni de ilerleyen günlerde gerçekleştirilecek.

Seçici kurul

Yarışmanın seçici kurulunda Tarım ve Orman Bakanlığı Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanı Bülent Kahraman Çolakoğlu, Fotoğraf Sanatçısı ve Uluslararası Fotoğraf Sanatı Federasyon Üyesi Reha Bilir, Savaş Muhabiri Coşkun Aral, Fotoğraf Sanatçısı Mehmet Arslan Güven, Anadolu Ajansı Görsel Haberler Direktörü Fırat Yurdakul, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ozan Bilgiseren, Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Işık Sezer, Foto Muhabiri Ümit Bektaş, Kameraman ve Fotoğraf Sanatçısı Sabri Savcı, DenizBank Tarım Bankacılığı Pazarlama Grup Müdürü Canan Aytekin, Bağımsız Jüri Üyesi Perihan Yücel ve Görsel Danışman Serkan Turaç yer aldı.

Yarışmada ödüle layık görülenlerin listesi şöyle:

Eser SahibiEser İsmiEserin Çekildiği ÜlkeÖdülü
Kyaw Zay Yar LinFishes SellinBurmaBirincilik Ödülü
Thirumalai Ganesh Sheerapathi OasisBirleşik Arap Emirlikleriİkincilik Ödülü
Elena Kononova Reindeer RideRusyaÜçüncülük Ödülü
Beytullah Eles Acı YolTürkiyeUlusal Birincilik Ödülü
Özgen Beşli Buz BalıkçısıTürkiyeUlusal İkincilik Ödülü
Nevzat Yıldırım Süpürgeci ZanaatkârlarTürkiyeUlusal Üçüncülük Ödülü
Mehmet Şah DenizKüçük Çoban KızTürkiyeBakan Özel Ödülü
Ender PekşenKapyaTürkiyeTarım ve Orman Bakanlığı Çalışanları Ödülü
Meral KayaYem HazırlamaTürkiyeDenizBank Çalışanları Ödülü
Adil EmektarSalçalık DomatesTürkiyeÇiftçi-Üretici Ödülü
Sude ÖzdemirYaylacıTürkiyeÖğrenci Ödülü
Ahmet AslanLale VaktiTürkiyeTema "Üretimin ve Üreticinin Yüzyılı" Ödülü
Filiz UzunismailSürünün YolculuğuTürkiyeOrman: Geleceğe Nefes Ödülü
Haluk SargınSürü ve MendereslerTürkiye1313: Suya Vefa Ödülü



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