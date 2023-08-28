"Yüzüklerin Efendisi: Yüzük Kardeşliği" filmi ormanda izleyiciyle buluşacak
"Yüzüklerin Efendisi"nin ikinci filmi "Yüzüklerin Efendisi: Yüzük Kardeşliği"nin özel gösterimi, ormanda açık hava sinemasında gerçekleşecek.
İstanbul
Konuya ilişkin yapılan açıklamaya göre, YBY Woods tarafından 6 Eylül'de yapılacak gösterimde, başta Gandalf, Frodo, Samwise, Aragorn, Legolas, Arwen ve Gollum olmak üzere filmin tüm karakterlerini canlandıran animatörler yer alacak.
Filmin hayranları, özel konseptle hazırlanmış etkinlikte pek çok aktiviteye katılabilecek.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.