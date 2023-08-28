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Kültür

"Yüzüklerin Efendisi: Yüzük Kardeşliği" filmi ormanda izleyiciyle buluşacak

"Yüzüklerin Efendisi"nin ikinci filmi "Yüzüklerin Efendisi: Yüzük Kardeşliği"nin özel gösterimi, ormanda açık hava sinemasında gerçekleşecek.

Ömer Faruk Yıldız  | 28.08.2023 - Güncelleme : 28.08.2023
"Yüzüklerin Efendisi: Yüzük Kardeşliği" filmi ormanda izleyiciyle buluşacak

İstanbul

Konuya ilişkin yapılan açıklamaya göre, YBY Woods tarafından 6 Eylül'de yapılacak gösterimde, başta Gandalf, Frodo, Samwise, Aragorn, Legolas, Arwen ve Gollum olmak üzere filmin tüm karakterlerini canlandıran animatörler yer alacak.

Filmin hayranları, özel konseptle hazırlanmış etkinlikte pek çok aktiviteye katılabilecek.

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