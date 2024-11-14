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Kültür

Yozgat'ta Keykavus Kalesi gün yüzüne çıkarılıyor

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde bulunan Kerkenes Harabeleri olarak da bilinen Pteria Antik Kenti'ndeki Keykavus Kalesi, yürütülen kazı çalışmalarıyla gün yüzüne çıkarılıyor.

Bahadır Muhlis Gökgül  | 14.11.2024 - Güncelleme : 14.11.2024
Yozgat'ta Keykavus Kalesi gün yüzüne çıkarılıyor Fotoğraf: Bahadır Muhlis Gökgül/AA

Yozgat

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından "Geleceğe Miras" projesi kapsamında, Yozgat Valiliği öncülüğünde yürütülen kazı çalışmaları, İstanbul Üniversitesi Prof. Dr. Şevket Dönmez'in başkanlığında 15 gün önce başladı.

Selçuklu Sultanı İzzettin Keykavus döneminde yaptırılan kaledeki devam eden çalışmaları yerinde incelemek için Sorgun ilçesine bağlı Şahmuratlı köyü yakınlarındaki Pteria Antik Kenti’ne gelen Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, kazı başkanı Prof. Dr. Dönmez'den bilgi aldı.

Vali Özkan, kazı ekibine yürütülen çalışmalarda emeği geçenlere teşekkür etti.

Kazı başkanı Dönmez de Yozgat'ın arkeolojik potansiyeli bakımından ülkenin başta gelen illerinden biri olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Bu bölgede Tunç, Hitit Dönemi'nden sonra Demir Çağı'na ve Roma Dönemi'ne kadar inanılmaz buluntular var. Biz de bu noktada Keykavus Kalesi’nde bakanlığımızın 'Geleceğe Miras Projesi' çerçevesinde çalışmalarımıza başladık. Mevsim şartları el verdiği sürece çalışmalarımıza devam edeceğiz. Yaklaşık 15 günlük bir süreç olmasına rağmen Keykavus Kalesi'ni çevreleyen yaklaşık 300 metrelik surun 15-20 metrelik bölümünü ortaya çıkardık. Bundan sonraki süreçte de giriş kapısıyla kalenin içerisinde çalışmalara devam edeceğiz."

Keykavus Kalesi'nde Roma ve Bizans dönemleri üzerine kazı çalışmaları olduğunu ve buradaki Selçuklu Dönemi'ni de açığa çıkarmak için çalıştıklarını belirten Dönmez, "Bizim uzmanlığımız Türk Dönemi ve bu topraklarda yaklaşık 1200 yıllık kültürümüzün açığa çıkmasını istiyoruz. Anadolu arkeolojisinde Roma ve Hitit Dönemi çok biliniyor ama bu topraklarda bizim öz kültürümüz var. Bir arkeolojik potansiyelimiz var ve bizim buradaki amacımız biraz daha Türk dönemini bütün yönleriyle ve elde edeceğimiz buluntularla birlikte açığa çıkarmak ve vurgulamak." ifadelerini kullandı.

Öte yandan kazı çalışmalarında Keykavus Kalesi'nden çıkartılan haç sembollü olan obje ise kazı evinde muhafaza ediliyor.

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