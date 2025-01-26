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Kültür

Yozgatlı kadınlar asırlık dokuma kültürünü yaşatıyor

Yozgat Halk Eğitim Merkezi tarafından açılan dokuma kursuna katılan kadınlar, dastar ve kilim dokuyarak hem aile ekonomilerine katkı sağlıyor hem de kültürü yaşatıyorlar.

Bahadır Muhlis Gökgül  | 26.01.2025 - Güncelleme : 26.01.2025
Yozgatlı kadınlar asırlık dokuma kültürünü yaşatıyor Fotoğraf: Bahadır Muhlis Gökgül/AA

Yozgat

Yozgat Belediyesi Bilal Şahin Kültür Merkezi'nde açılan kursa katılan 15 kadın, usta öğretici Aynur Caner öncülüğünde yöreye ait motifleri kilimlere işleyerek asırlık geleneği devam ettiriyor.

Kursta ilmek ilmek dokudukları kilimlerle el becerilerini geliştiren kadınlar, sosyalleşerek yeni arkadaşlıklar ediniyor.

Kadınlar, kilimin yanı sıra maharetli elleriyle dastar, salon takımı, seccade, yolluk, çanta ve elbise de dikiyor.

Motifler aslı bozulmadan modernize ediliyor

Usta öğretici Aynur Caner, AA muhabirine, kursta unutulmaya yüz tutmuş motifleri gün yüzüne çıkarmaya çalıştıklarını söyledi.

Kursta geleneksel motiflere sadık kaldıklarını anlatan Caner, "Onları modernize ederek aslını da bozmadan sanatı sürdürüyoruz. Ben bu işe Yozgat Bozok Üniversitesi Halıcılık Bölümü'nde eğitimimi alarak başladım. El sanatlarına çok önceleri de ilgim vardı. Daha sonra Kastamonu'da staj yaparak kendimi geliştirdim. 15 yıldır da dokuma sanatını sürdürüyorum." dedi.

Caner, kursta Yozgat'ın yöresel motiflerini de işlediklerini belirterek, kursiyerlerin dokudukları ürünleri satarak ev ekonomilerine katkı sağladığını dile getirdi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Malatya'dan Yozgat'a geldiğini ifade eden kursiyerlerden Güler Uzunkaya ise "Psikolojik olarak kursun bana iyi geleceğini düşündüm. Dokuma kursunu gördüm. Gelip hocamıza durumumu anlattım ve bana yardımcı olacağını söyledi. Bu sayede kursa başladım. Arkadaş ortamımız da çok güzel ve psikolojik yönden bana iyi geldi." diye konuştu.

Yozgat Bozok Üniversitesinden 2012'de emekli olduktan sonra halk eğitim merkezindeki kurslara katıldığını dile getiren Müşerref Soldamlı da kursta stres atıp, verimli vakit geçirdiklerini kaydetti.

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