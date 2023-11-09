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Kültür

Yılmaz Güney'in hapisten kaçışı film olacak

Oyuncu, yönetmen, senarist ve yapımcı Yılmaz Güney'in yaşamı Edi ve Bruno Hubschmid'in kaleminden beyaz perdeye aktarılacak.

Ahmet Esad Şani  | 09.11.2023 - Güncelleme : 09.11.2023
Yılmaz Güney'in hapisten kaçışı film olacak

İstanbul

Ugly King Production'dan yapılan açıklamaya göre, Güney'in hapisten kaçış hikayesi filme çekilecek.

Yapımcılığını Kazım Çarman, yönetmenliğini Cihan İnan'ın üstleneceği, Yılmaz Güney'in hayatını anlatacak filmin yerli ve yabancı oyuncu seçme çalışmalarına yakın zamanda başlanması bekleniyor.

Filmde, Güney'in Isparta yarı açık ceza evinde yatarken Hubschmide'e gönderdiği mektubun ardından yaşananlar, yarım kalan "Yol" filminin tamamlanma süreci, Isparta cezaevinden Rodos adasına, İsviçre ve Fransa'ya uzanan kaçış hikayesi işlenecek.

İsviçreli yapımcı Edi Hubschmid, Güney'in hapishaneden kaçışı ve ölümüne kadar geçen süreyi "Yol Bir Sürgün Hikayesi" adlı kitapta toplamıştı.

Yılmaz Güney, Adana'nın Yumurtalık ilçesindeki bir gazinoda, ilçe hakimi Sefa Mutlu'yu öldürdükten sonra 19 yıl hapis cezasına çarptırılmış, 5 yıl hapis yattıktan sonra 1981'de izinli olarak çıktığı cezaevinden yurt dışına firar etmişti.

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