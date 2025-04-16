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Kültür

Yeniden ayağa kaldırılan Patara Deniz Feneri çevre düzenlemesinin ardından ziyarete açılacak

Roma İmparatoru Nero tarafından yaptırılan ve doğal afetlerle yıkılan Patara Antik Kenti’ndeki deniz feneri, 5 yıl süren restorasyonun tamamlanmasının ardından çevre düzenlemeleri sonrası ziyaretçilere açılacak.

Süleyman Elcin, Talip Demirci  | 16.04.2025 - Güncelleme : 16.04.2025
Yeniden ayağa kaldırılan Patara Deniz Feneri çevre düzenlemesinin ardından ziyarete açılacak Fotoğraf: Talip Demirci/AA

Antalya

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2020'yi "Patara Yılı" ilan etmesinin ardından yaklaşık 2 bin yıllık deniz fenerinin yeniden ayağa kaldırılması için başlatılan çalışmalar tamamlandı.

Doğal afetler sonucu yıkılan yaklaşık 26 metre uzunluğundaki deniz fenerinin çevresinde kazılarda ortaya çıkarılan binlerce taş, hazırlanan projenin ardından bölgede kurulan "taş hastanesi"nde titizlikle işlenerek kuleye konuldu.

Fenerin 4 metre yüksekliğindeki podyumunun üzerinde yükselen ve üzerinde "Ben imparator Nero. Bu feneri denizcilerin selameti için yaptım." ifadesinin de yer aldığı yazıt, yunus kabartması ve kubbe bulunan kulede çalışmalar tamamlandı.

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Restorasyonun bitmesiyle çevresindeki vinç ve iskeleler kaldırılan kule son haliyle ortaya çıktı.

Deniz feneri, çevre düzenlemesinin ardından sembolik olarak uzun yıllar sonra ışığının yakılacağı, ziyarete açılacağı günü bekliyor.

"Fener anıtsal bir podyum üzerinde 2500 taştan oluşan bir kuleye sahip"

Patara Antik Kenti Kazı Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Şevket Aktaş, AA muhabirine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2020'yi "Patara Yılı" ilan etmesinin ardından Antalya Valiliği denetiminde antik feneri ayağa kaldırmak için başlattıkları çalışmaları büyük oranda bitirdiklerini söyledi.

Roma İmparatoru Nero tarafından Likya Valisi Sextus Marcus Priscus'a yaptırılan deniz feneri yapısının restorasyon çalışmanın aslına uygun çok titiz bir şekilde yapıldığını ifade eden Aktaş, fenerin tümüyle yüzyıllar sonra ayağa kaldırıldığını kaydetti.

Aktaş, "Küçük eksiklikleri var. Podyuma çıkacak merdiven, kapı ve çevre düzenlemesinin yapılmasıyla deniz feneri ziyaretçileri ağırlamaya başlanacak. Fenerin ışığı yüzyıllar sonra sembolik olarak yanacak." dedi.

Yapının orijinal malzemesiyle ayağa kaldırılmasının önemine dikkati çeken Aktaş, "Antik dünyadan günümüze gelen ve İmparator Nero'yu temsil eden bu yapı hem anıt podyumu hem de mimarisiyle çok özel bir yapı. Fener anıtsal bir podyum üzerinde 2500 taştan oluşan kuleye sahip. Herkesin görmek isteyeceği bir deniz feneri." diye konuştu.

Aktaş, fenerin ziyarete açılmasıyla dünyanın dört bir yanından ziyaretçinin Patara'ya geleceğini düşündüklerini vurguladı.

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