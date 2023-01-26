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Kültür

Yemen'deki tarihi Sebe Krallığı kalıntıları UNESCO Tehlike Altındaki Dünya Mirası Listesi'ne alındı

Ekrem Biçeroğlu   | 26.01.2023
Yemen'deki tarihi Sebe Krallığı kalıntıları UNESCO Tehlike Altındaki Dünya Mirası Listesi'ne alındı

Ankara

Yemen Enformasyon, Kültür ve Turizm Bakanı Muammer el-İryani, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) tarafından Sebe Krallığı kalıntılarının Tehlike Altındaki Dünya Mirası Listesi'ne alınmasından dolayı Yemen halkını tebrik etti.

Yemen'in resmi ajansı SABA'ya konuşan İryani, bu kazanımın Kültür ve Turizm Bakanlığı, Marib Valiliği, yerel yönetim yetkilileri ve Yemen'in UNESCO nezdindeki daimi delegasyonunun 3 yıllık çabalarının bir sonucu olduğunu ifade etti.

İryani, dün Paris'te toplanan Dünya Mirası Komitesinin, Marib'deki Sebe Krallığı kalıntılarını Tehlike Altındaki Dünya Mirası Listesi'ne dahil etme kararı aldığını belirtti. Alınan kararı başarı olarak değerlendiren İryani, dosyanın çalışma ekibini ve Yemen halkını kutladı.

Tarihi Sebe Krallığı kalıntılarının, Yemen'de şu ana kadar Dünya Mirası Listesine giren beşinci tarihi mekan olduğunu ifade eden İryani, gelecekte bu sayıyı artırmak için çalışmalara devam edeceklerini kaydetti.

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