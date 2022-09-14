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Kültür

Viyana Yunus Emre Enstitüsü’nde 20 ülkeden 38 sanatçının eserleri sergilendi

Viyana Yunus Emre Enstitüsü’nde (YEE) düzenlenen "Barış ve Kültürel Çeşitlilik" başlıklı sergide dünya çapında 20 ülkeden 38 sanatçının karma eserleri sanatseverlerle buluştu.

Aşkın Kıyağan   | 14.09.2022
Viyana Yunus Emre Enstitüsü’nde 20 ülkeden 38 sanatçının eserleri sergilendi

Viyana

Uluslararası Kültürel Çeşitlilik Organizasyonu (ICDO), tarafından bir hafta süresince düzenlenen Kültürlerarası Uzun Gece programı kapsamında gerçekleştirilen etkinliğe sanatseverler yoğun ilgi gösterdi.

Etkinliğe, Türkiye’nin Viyana Büyükelçisi Ozan Ceyhun, Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi (UNODC) Başkanı Ghada Fathi Waly’nin yanı sıra çok sayıda diplomat ve davetli katıldı.

Viyana YEE Müdürü Ayşe Yorulmaz, burada yaptığı konuşmada, ICDO’nun 5’incisini düzenlediği Kültürlerarası Uzun Gece programı kapsamında gerçekleştirilen sergiye ev sahipliği yapmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

"YEE, dünyanın her yerindeki sanatçılara destek veriyor"

Yorulmaz, salgın dönemi dışında söz konusu program kapsamında sergilerin hep YEE’de düzenlendiğini hatırlatarak, "Türkiye’nin resmi kültür enstitüsü olan Yunus Emre Enstitüsü olarak sanata ve dünyanın her yerindeki sanatçılara destek vermekte olduğumuzu hatırlatmak isterim." şeklinde konuştu.

YEE’nin Türk kültürünü tanıtmanın yanı sıra farklı kültürlerle kaynaşmayı, farklı kültürleri kaynaştırmayı da hedeflediğini kaydeden Yorulmaz, "Bugün eminim ki birçok sanatçı hem birbirleriyle hem de sanat meraklılarıyla bu güzel sergi vesilesiyle tanışacak, sanat üzerine sohbetler gerçekleşecek, ileriki projeler hakkında fikir alışverişlerinde bulunacaklar." diye konuştu.

Türkiye'nin barış çabaları

Büyükelçi Ceyhun da uluslararası alanda çeşitli gerginlik ve çatışmaların yaşandığı bir süreçte barış ve kültürel çeşitliliği öne çıkartan bir serginin yapılmasının her zamandan çok daha önemli olduğunu ifade etti.

Ceyhun, serginin isminden hareketle Türkiye’nin, Rusya-Ukrayna savaşının sonlandırılmasına yönelik barış çabaları başta olmak üzere Pakistan’da yaşanan sel felaketi gibi dünya genelinde yaşanan olumsuzlukların giderilmesi hususunda ortaya koyduğu gayrete değindi.

Sergide dünya çapında 20 ülkeden 38 sanatçının karma eserleri yer aldı.

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