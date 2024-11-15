Usta oyuncuların yer aldığı "Hain" filmi 13 Aralık'ta vizyona girecek
Aksiyon, dram ve fantastik türlerini bir araya getiren "Hain" filmi, 13 Aralık'ta sinemaseverlerle buluşacak.
İstanbul
İlk fragmanı izleyicilerin beğenisine sunulan filmde, Haldun Dormen, Mustafa Alabora, Erkan Petekkaya, Yurdaer Okur, Meltem Beydilli, Ali Düşenkalkar ve Itır Esen'in arasında olduğu usta isimler rol alıyor.
Fix360 yapımcılığında çekilen projede, kendilerini özel ve dokunulmaz gören, sonsuz güç ve servet sahibi bir grup insanın karmaşık ve entrikalarla dolu dünyası anlatılıyor.
Filmin yönetmenliğini ise Berke Üzrek yapıyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.