Üsküp'te Osmanlı dönemi Makedonyası Sultan II. Abdülhamid'in fotoğraflarıyla anlatıldı
Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'teki Uluslararası Balkan Üniversitesi (IBU) tarafından "Sultan II. Abdülhamid Han'ın Yıldız Albümlerinde Makedonya Sergisi" ve "Osmanlı Dönemi'nde Makedonya" paneli gerçekleştirildi.
Üsküp
Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) işbirliğinde IBU konferans salonunda düzenlenen sergi ve panele, akademisyenler, öğrenciler ve davetliler katıldı.
Etkinlik kapsamında, Sultan II. Abdülhamid tarafından oluşturulan Yıldız Sarayı Fotoğraf Koleksiyonu'ndan seçilen tarihi fotoğraflar sergilendi.
Osmanlı dönemindeki Makedonya'nın mimari, kültürel ve sosyal mirasını gözler önüne seren görüntüler, katılımcılara geçmiş ile günümüz arasındaki tarihe tanıklık etme fırsatı sundu.
"Osmanlı Dönemi'nde Makedonya" paneli
Serginin ardından düzenlenen panelde, tarihçiler Prof. Dr. Mehmet İnbaşı ve Doç. Dr. Eyüp Kul, Osmanlı döneminin Makedonyası hakkında akademik sunumlar gerçekleştirdi.
Etkinliğe katılan YTB Başkanı Abdullah Eren, Türkiye'nin Üsküp Büyükelçisi Fatih Ulusoy ve IBU Rektörü Prof. Dr. Lütfi Sunar, konuşmalarında, Türkiye ile Kuzey Makedonya arasındaki güçlü kültürel bağlara vurgu yaptı.
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