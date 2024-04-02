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Kültür

Ünlü yönetmen, film ve televizyon yapımcısı Türker İnanoğlu hayatını kaybetti

Bir süredir rahatsız olan Türker İnanoğlu, bugün kaldırıldığı hastanede 88 yaşında hayatını kaybetti.

Ömer Faruk Yıldız, Burcu Çalık Göçümlü, Ersin Çetintaş  | 02.04.2024 - Güncelleme : 02.04.2024
Ünlü yönetmen, film ve televizyon yapımcısı Türker İnanoğlu hayatını kaybetti

Ankara

Türk sinemasında önemli filmlere imza atan ünlü yapımcı, yönetmen ve girişimci İnanoğlu'nun vefatına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, sosyal medya hesabından "Türk sinemasının duayen ismi, yönetmen, senarist, yapımcı ve Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü sahibi Türker İnanoğlu'nun vefat haberini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyorum." açıklamasında bulundu.

Bakan Ersoy, "Merhuma Allah'tan rahmet; ailesine ve tüm sanat camiamıza başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.

Türker İnanoğlu

Karabük'te 1936'da dünyaya gelen Türker İnanoğlu, 1957'de Tatbiki Güzel Sanatlar Yüksek Okulu'nda öğrenciyken yönetmen yardımcısı olarak sinema alanına girdi.

Ömer Lütfi Akad ve Nişan Hançer gibi ünlü yönetmenlere asistanlık yapan İnanoğlu, 1959'da "Senden Ayrı Yaşayamam" filmiyle yönetmenliğe başladı.

İnanoğlu, 1960'da Erler Film adıyla kendi film yapım şirketini kurdu.

Türk televizyon tarihinde ilklere imza attı

Kısa zamanda çok sayıda filmin yapımcılığı ve yönetmenliğini üstlenen İnanoğlu, 1979'da Ulusal Video Film AŞ'yi kurarak Türkiye'yi video ile tanıştırdı ve Türkiye'de ilk kez video kaset dağıtımı başlatarak çığır açtı.

İnanoğlu daha sonra 1985'te Ulusal Radyo Televizyon adında televizyon stüdyosunu kurarak burada çok sayıda televizyon yapımına imzasını attı.

TRT'de İnanoğlu'nun başlattığı "İcraatın İçinden" adlı televizyon programı, Türk siyasi tarihinde ve televizyonculuğunda önemli yer edindi. Dönemin başbakanı Turgut Özal, bu programda ayda bir ekrana çıkarak kamuoyuna hükümetin icraatını anlattı.

Özel televizyon kanallarının başladığı döneme de damgasını vuran İnanoğlu, 1994'te Türkiye'nin ilk özel televizyon kanallarından ATV'yi kurdu.

Beyoğlu'nda Atlas Sineması, Şişli'de Kent Sineması ve Kavacık'ta Boğaziçi Sinemaları'nın sahibi olan İnanoğlu, 2005'te Türker İnanoğlu Maslak Show Center'ı (TİM) açtı.

"Cennet Mahallesi" ve "Arka Sokaklar"ın yapımcısı

İnanoğlu, kariyeri boyunca 84 film ve dizinin yapımcılığını üstlenirken bu yapımların 71'inde yönetmenlik yaptı.

Hafızalara kazınmış çok sayıda Yeşilçam filmine imza atan İnanoğlu'nun yakın zamanda yapımcılığını üstlendiği "Cennet Mahallesi", "Arka Sokaklar" ve "Akasya Durağı" dizileri Türk televizyonlarına damgasını vurdu.

Türker İnanoğlu'nun sevilen yapımlarından bazıları şöyle:

"Zübük", "Arabesk", "Kanlı Para", "Kara Murat: Fatih'in Fedaisi", "Talih Kuşu", "Vurgun", "Veda", "Fadime", "Hafız Yusuf Efendi", "Yumurcak", "Keriz", "Ömerçip", "İki Esir", "Cennet Mahallesi", "Arka Sokaklar", "Akasya Durağı" 

Bakan Koca: Sevenleri olarak acımız büyük

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yapımcı ve film yönetmeni Türker İnanoğlu'nun, geçirdiği ani rahatsızlığın ardından kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybettiğini bildirdi.

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Sanat dünyamızın ünlü isimlerinden yapımcı ve film yönetmeni Türker İnanoğlu, geçirdiği ani rahatsızlığın ardından kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kendisine Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Sevenleri olarak acımız büyük."

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