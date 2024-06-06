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Kültür

Ünlü İtalyan tenor Andrea Bocelli 8 Haziran'da İstanbul'da konser verecek

Ünlü İtalyan tenor, söz yazarı ve besteci Andrea Bocelli, 8 Haziran'da BJK Tüpraş Stadyumu'nda müzikseverlerle buluşacak.

Fatih Türkyılmaz  | 06.06.2024 - Güncelleme : 06.06.2024
Ünlü İtalyan tenor Andrea Bocelli 8 Haziran'da İstanbul'da konser verecek

İstanbul

BWO Entertainment, CEO Event ve Dolmabahçe AŞ organizasyonuyla İstanbul'a gelecek sanatçı, klasik aryaların yanı sıra albümlerindeki eserlere de konserinde yer verecek.

Hollywood Walk of Fame'de yıldızı bulunan sanatçı, kariyeri boyunca 5 kez Grammy Ödülü'ne, 6 kez de Latin Grammy Ödülü'ne aday gösterildi.

Bocelli, operalar, popüler Napoliten şarkılar ve sayısız arya kaydetti. Celine Dion ve Sarah Brightman gibi birçok isimle düetler yapan sanatçının eser kayıtları, 90 milyonun üzerinde kayıt satarak büyük bir başarı elde etti.

Konser, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) desteğiyle Togg etkinlik paydaşlığı ve Turkcell sponsorluğunda organize edildi.

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