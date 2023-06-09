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Kültür

UNESCO, Manas Destanı'nın ilk el yazmasını insanlığın ortak mirası ilan etti

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO), Kırgızların milli Manas Destanı'nın ilk el yazmasını insanlığın ortak mirası ilan etti.

Nazir Aliyev Tayfur  | 09.06.2023 - Güncelleme : 09.06.2023
UNESCO, Manas Destanı'nın ilk el yazmasını insanlığın ortak mirası ilan etti Kaynak: Kırgızistan Cumhurbaşkanlığı

Bişkek

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, resmi bir ziyaret için ülkeye gelen UNESCO Genel Direktörü Audrey Azoulay'ı ağırladı.

Azoulay, Cumhurbaşkanı Caparov'a, manasçı Sağınbay Orozbakov'un ağzından yazılan el yazmasının somut olmayan miras listesine dahil edilmesine ilişkin sertifikayı takdim etti.

1000 yıldır ağızdan ağıza dolaşan; Kırgız halkının ideolojisi ve ansiklopedisi niteliğindeki Manas Destanı, 1867'de Kırgızistan'ın Issık Göl Bölgesi'nde dünyaya gelen Sağınbay Orozbakov'un ağzından 180 bin 378 dizenin derlenmesiyle ilk kez yazılmıştı.

Ülkede Manas metnini yazdıran ilk manasçı olarak tarihe geçen Sağınbay Orozbakov'un ağzından kaleme alınan metnin kayda geçirilmesi 1922'de başlayıp 1926'da tamamlanmıştı.

Manas Destanı halkın gelenek, görenek, töre, inanış, görüş, iktidar savaşları, klanlarla ve başka milletlerle ilişkileri, masalları ve ahlak anlayışlarını anlatıyor.

Destanın UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne alındığı 4 Aralık tarihi, her yıl Manas Destanı Günü olarak kutlanıyor.

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