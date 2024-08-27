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Kültür

Türkiye'nin Oscar adayı, Zeki Demirkubuz'un "Hayat" filmi oldu

Yönetmen Zeki Demirkubuz'un 'Hayat' filmi, bu yılki Akademi Ödülleri'nde Türkiye'nin 'En İyi Uluslararası Film' adayı olarak belirlendi.

İsa Toprak  | 27.08.2024 - Güncelleme : 27.08.2024
Türkiye'nin Oscar adayı, Zeki Demirkubuz'un "Hayat" filmi oldu

Ankara

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü, Türkiye'nin Oscar adayını, "Türkiye'nin 'En İyi Uluslararası Film Oscar' adayı Zeki Demirkubuz'un yönetmenliğini yaptığı Hayat adlı filmi oldu. Bakanlığımızca da desteklenen filmimize Oscar yolculuğunda başarılar dileriz." şeklindeki açıklamayla duyurdu.

Film hakkında

Demirkubuz'un yönetmenliğini yaptığı filmin başrollerinde Miray Daner ve Burak Dakak yer alıyor.

Filmde, babasının zoruyla nişanlanmak zorunda kalan Hicran evden kaçar. Hicran'ın zaten onu istemediğini düşünen Rıza, bu durumu önceleri pek umursamasa da durum giderek zoruna gitmeye başlar ve Hicran'la yüzleşmeye karar verir. Sadece bir kere gördüğü nişanlısının peşinden İstanbul'a gidip uzun sürecek büyük bir arayışa başlar.

Filmin kadrosunda Cem Davran, Umut Kurt, Melis Birkan, Osman Alkaş, Ozan Dağara, Doğu Demirkol, Kayhan Açıkgöz, Muttalip Müjdeci, Seyit Nizam Yılmaz, Berfun Başel, Hande Özen, Özlem Türkad ve Caner Cindoruk bulunuyor.

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