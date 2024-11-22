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Anadolu Ajansı’nın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı himayesinde düzenlediği "İstanbul Energy Forum" devam ediyor
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Kültür

Türkiye'den 3 müze "Avrupa Yılın Müzesi Ödülü"ne aday gösterildi

Avrupa'da müze kavramı açısından mükemmelliği övmek ve uluslararası müzecilikte yenilikçi süreçlere teşvik etmek amacıyla verilen "Avrupa Yılın Müzesi Ödülleri"nin 2025 yılı adayları açıklandı.

Özlem Limon  | 22.11.2024 - Güncelleme : 22.11.2024
Türkiye'den 3 müze "Avrupa Yılın Müzesi Ödülü"ne aday gösterildi

Istanbul

Avrupa Konseyinin himayesinde Avrupa Müze Forumu (EMF) tarafından 1977'den bu yana her yıl düzenlenen prestijli müzecilik ödülüne bu yıl, Türkiye'den 3 müze aday gösterildi.

Türkiye'den modern ve çağdaş sanat müzesi İstanbul Modern, Türk resim sanatının önemli temsilcilerini eserlerinin sergilendiği İş Bankası Resim Heykel Müzesi ve Bodrum Kalesi'nin içinde olup 1964'den bu yana hizmet veren Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi, adaylar arasında yer aldı.

Adaylar arasında ayrıca Avusturya'dan "Salon Stolz" ve "Wien Museum", Danimarka'dan "Carl Nielsen Museum", "Foundation Museum Ovartaci", Fransa'dan "Enserune", " Oppidum and Archaeological Museum", "National Navy Museum", Almanya'dan "Deutschlandmuseum", Yunanistan'dan "Maria Callas Museum", Macaristan'dan "Macaristan Müzik Evi" ve İtalya'dan "Gallerie d'Italia" bulunuyor.

Polonya'nın Bialystok şehrinde, 21-25 Mayıs 2025 tarihlerinde düzenlenecek The European Museum of the Year Award (EMYA) Yıllık Konferansı'nda, Avrupa Yılın Müzesi Ödülleri 2025 yılı adayları ve eski adaylar bir araya gelecek.

Konferansta, tanıtımların yapılmasının ardından 24 Mayıs'ta düzenlenecek ödül töreninde kazananlar açıklanacak.​​​​​​​

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