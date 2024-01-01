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Kültür

Türkiye Yazarlar Birliğinin "2023 Yılı Yazar, Fikir Adamı ve Sanatçıları Ödülleri"ni kazananlar açıklandı

Türkiye Yazarlar Birliğinin (TYB) "2023 Yılı Yazar, Fikir Adamı ve Sanatçıları Ödülleri"ni kazanan isim ve eserler duyuruldu.

Esra Ağaçyetiştiren  | 01.01.2024 - Güncelleme : 01.01.2024
Türkiye Yazarlar Birliğinin "2023 Yılı Yazar, Fikir Adamı ve Sanatçıları Ödülleri"ni kazananlar açıklandı Fotoğraf: Ahmet Okur/AA

Ankara

2023 yılı için ödül kazanan isim ve eserleri kamuoyuna açıklamak üzere TYB Genel Merkezi'nde basın toplantısı düzenlendi.

TYB Genel Başkanı Prof. Dr. Musa Kazım Arıcan, toplantıda yaptığı konuşmada, yazar, fikir adamı ve sanatçıların değerlendirmesi yapılırken aynı zamanda Üstün Hizmet Ödülü'ne layık görülen isimlerin de belirlendiğini söyledi.

Seçici kurul tarafından iyi eserlerin aranıp bulunması yönündeki gayretin, kamuoyu tarafından takdirle karşılanarak TYB'nin edebiyat dünyasında haklı bir ün kazandığını belirten Arıcan, uzun yıllardır verilen TYB ödüllerinin, ülkenin en prestijli edebiyat ödülü haline geldiğini ifade etti.

Hikaye kategorisinde Gülşen Funda "Yol Deriz Ona" eseriyle, şiir dalında Zeynep Arkan "Gözleri Olan Hiçbir Şeyi" eseriyle, roman kategorisinde Kaan Murat Yanık "Sular Üstünde Gökler Altında" eseriyle ödüle layık görüldü.

TV Programı dalında "Sanatçının Şehri" programı ile TRT 2, TV Belgesel dalında "Hep 33 Yaşında" adlı belgesel, Kamu Yayıncılık alanında ise Kahramanmaraş Belediyesi ödül almaya hak kazandı.

TYB Vefa Ödülü'ne İrfan Çalışkan, Üstün Hizmet Ödülü'ne ise Kamil Uğurlu, Prof. Dr. Turan Koç ve Belkıs İbrahimhakkıoğlu değer görüldü.

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