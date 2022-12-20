Dolar
18.66
Euro
19.78
Altın
1,801.73
ETH/USDT
1,209.90
BTC/USDT
16,810.00
BIST 100
5,406.75
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Kültür

Türk dizisi 'Sen Çal Kapımı' Rusya'da en popüler televizyon dizisi oldu

Rusya’da “Sen Çal Kapımı” isimli Türk dizisi, 2022’nin en popüler televizyon dizisi olarak belirlendi.

Ali Cura   | 20.12.2022
Türk dizisi 'Sen Çal Kapımı' Rusya'da en popüler televizyon dizisi oldu

Moskova

Rus çevrimiçi sosyal medya ve sosyal ağ hizmeti şirketi VK’nin projesi olan Kino Mail.ru portalı basın servisinin yaptığı açıklamada, Rus izleyicisinin, bu yıl reytinglerde en çok bir Türk dizisine puan verdiği belirtildi.

Açıklamada, "Romantik komedi 'Sen Çal Kapımı' dizisi 2022 yılının en popüler dizisi oldu." ifadesi kullanıldı.

Başrollerini Hande Erçel ve Kerem Bürsin’in paylaştığı dizi, Altan Dönmez’in yönetmenliğinde ilk defa 2020 yılında yayımlandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İstanbul Havalimanı'nda "engelsiz kafe" hizmete başladı
Bakan Çavuşoğlu: İsveç ve Finlandiya'dan somut adımlar görmek istiyoruz
Malatya'da hafif ticari aracın kaldırımda çarptığı 2 yaya hayatını kaybetti
Diyarbakır annelerinin oturma eylemine iki aile daha katıldı
Şırnak'taki operasyonda 4 terörist etkisiz hale getirildi, 1 terörist teslim oldu

Benzer haberler

Türk dizisi 'Sen Çal Kapımı' Rusya'da en popüler televizyon dizisi oldu

Türk dizisi 'Sen Çal Kapımı' Rusya'da en popüler televizyon dizisi oldu

Moskova Borsası’nda Türk lirasına talep artıyor

Rusya-Ukrayna Savaşı ile iki ülke vatandaşlarının Türkiye'den aldıkları konut sayıları katlandı

Zelenskiy Ukrayna'daki çatışmaların 1300 kilometrelik cephe hattında sürdüğünü belirtti

Zelenskiy Ukrayna'daki çatışmaların 1300 kilometrelik cephe hattında sürdüğünü belirtti
Belarus Cumhurbaşkanı Lukaşenko: S-400 ve İskender sistemlerini devreye soktuk

Belarus Cumhurbaşkanı Lukaşenko: S-400 ve İskender sistemlerini devreye soktuk
TİKA, Rus saldırılarında hasar gören Ukrayna'daki üniversitenin onarımına destek verdi

TİKA, Rus saldırılarında hasar gören Ukrayna'daki üniversitenin onarımına destek verdi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet