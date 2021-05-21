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Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, basın toplantısı düzenliyor.
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Dünya

Rusya, İsrail ile Hamas arasındaki ateşkesi memnuniyetle karşıladı

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Gazze'de İsrail ile Hamas arasında varılan ateşkesi memnuniyetle karşıladıklarını söyledi.

Dmitri Chirciu   | 21.05.2021
Rusya, İsrail ile Hamas arasındaki ateşkesi memnuniyetle karşıladı

Moskova

Zaharova, başkent Moskova'da düzenlediği haftalık basın toplantısında, söz konusu ateşkes anlaşmasını değerlendirdi.

Filistin ve İsrail arasındaki krizin 10 gün sürdüğüne dikkati çeken Zaharova, bu süreçte çocuklar dahil çok sayıda sivilin hayatını kaybettiğini hatırlattı.

Zaharova, "Moskova, Filistin-İsrail sorununun yaşandığı bölgede ateşkes sürecinin 21 Mayıs 02.00'de devreye girmesini büyük memnuniyetle karşılıyor." dedi.

Tarafların doğrudan müzakerelere başlaması gerektiğini vurgulayan Zaharova, Rusya'nın bu konuda yardımcı olmaya hazır olduğunu aktardı.

Zaharova, "Filistinliler, temaslara hazır olduğunu birçok kez açıkladı. İsrailliler ise bu konuda karar alamadı. Anlaşılan, Batı Kudüs, Filistin tarafıyla doğrudan diyaloğa henüz hazır değil." ifadelerini kullandı.

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