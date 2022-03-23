Dolar
14.83
Euro
16.32
Altın
1,931.44
ETH/USDT
2,952.60
BTC/USDT
42,150.00
BIST 100
2,183.75
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Ukrayna: Rus ordusu 15 bin 600 asker, 101 uçak, 124 helikopter ve 517 tankını kaybetti

Ukrayna'ya saldıran Rus ordusunun 15 bin 600 askerini, 101 uçağını, 124 helikopterini ve 517 tankını kaybettiği bildirildi.

Ruslan Rehimov   | 23.03.2022
Ukrayna: Rus ordusu 15 bin 600 asker, 101 uçak, 124 helikopter ve 517 tankını kaybetti

Kiev

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rus ordusunun 24 Şubat-23 Mart dönemindeki kayıplarıyla ilgili bilgileri açıkladı.

Buna göre, Ukrayna'ya saldıran Rus ordusundan 15 bin 600 asker öldürüldü, Ruslara ait 101 uçak, 124 helikopter, 517 tank, 1578 zırhlı araç, 267 top, 80 roketatar sistemi ve 47 hava savunma sistemi imha edildi.

Rus güçleri 1008 araç, 4 hafif sürat teknesi, 70 yakıt aracı ve 42 insansız hava aracını da kaybetti.​​​​


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kovid-19 akciğer katılaşmasına neden olabiliyor
Çin'de son 24 saatte 2 bin 667, Hong Kong'da 14 bin 152 Kovid-19 vakası tespit edildi
Eski ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton, Kovid-19’a yakalandı
Japonya, Kovid-19'a karşı kısmi olağanüstü hali sonlandırdı
Pentagon, Ukrayna’nın Rusya’ya karşı savaşı kazanabileceğini düşünüyor

Benzer haberler

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, NATO'dan vazgeçmeye hazır olduğunu açıkladı

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, NATO'dan vazgeçmeye hazır olduğunu açıkladı

Estonya: Doğu Avrupa'da kalıcı NATO güçlerine ihtiyaç var

Rusya: Ukrayna’nın Rivne şehri yakınlarında yüksek hassasiyetli silahla cephane vurduk

Ukrayna'nın Lviv kentinde sirenleri duyan halk 400 yıllık sığınağa koşuyor

Ukrayna'nın Lviv kentinde sirenleri duyan halk 400 yıllık sığınağa koşuyor
Yaptırım kıskacındaki Rusya’da kripto paralara talep artıyor

Yaptırım kıskacındaki Rusya’da kripto paralara talep artıyor
Ukraynalı savaş mağduru genç tenisçi kariyerini Adana'da sürdürüyor

Ukraynalı savaş mağduru genç tenisçi kariyerini Adana'da sürdürüyor