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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Ukrayna: Rus güçlerinin Donbas'taki saldırıları yoğunlaştı

Ukraynalı yetkililer, Rus güçlerinin, Mariupol ve Donbas'taki (Donetsk ve Luhansk) saldırılarının yoğunlaştığını duyurdu.

Ruslan Rehimov   | 19.04.2022
Ukrayna: Rus güçlerinin Donbas'taki saldırıları yoğunlaştı

Kiev

Ukraynalı yetkililerin ve devlet kurumlarının açıklamalarından derlenen bilgilere göre, Rus güçleri, Mariupol ve Donbas'taki (Donetsk ve Luhansk) saldırılarını yoğunlaştırdı.

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rus birliklerinin Luhansk ve Donetsk bölgelerindeki Ukrayna birliklerinin savunmasını kırmaya ve Mariupol üzerinde tam kontrol kurmaya odaklandığını bildirdi.

Mariupol belediye yetkililerinin açıkladığı bilgilere göre, büyük kısmı Rus güçlerinin kontrolüne geçen Mariupol şehrindeki Azovstal Metalürji Fabrikası tesisleri gün boyunca bombalandı. Tesislerde Ukrayna askerlerinin yanı sıra yaklaşık 1000 sivilin bulunduğu öne sürülüyor.

Mariupol'de direnişi sürdüren Azov Taburu Komutanı Denis Prokopenko, bir video mesaj yayımlayarak Azovstal Metalürji'deki sivillerin kurtarılması için dünya liderlerine seslendi.

Prokopenko, aralarında kadın, çocuk ve yaşlıların bulunduğu yüzlerce sivilin sığınaklarda kurtarılmayı beklediğini kaydetti.

Luhansk Valisi Sergey Gayday, Rus birliklerinin saldırılarının Rubijne ve Popasna'da Ukrayna askerlerince önlendiğini açıkladı.

Saldırıların arttığını, durumun zorlaştığını fakat Ukrayna ordusunun Ruslara kayıp verdirerek direnişini sürdürdüğünü belirten Gayday, Luhansk'taki sivillere acilen güvenli bölgelere geçme çağrısı yaptı.

Harkiv Valisi Oleh Synyehubov, Telegram hesabından, şehre roketatar sistemleri ve topçu saldırılarının sürdüğünü açıkladı.

Synyehubov, saldırılarda son 24 saatte 5 sivilin yaşamını yitirdiğini, 17 sivilin yaralandığını bildirdi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rus birliklerinin uzun süredir hazırlandıkları Donbas için savaşa başladığını belirtmişti.

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