Karadeniz türkülerini sevdiren usta yorumcu: Kamil Sönmez

İstanbul
Karadeniz'in usta seslerinden biri olarak gösterilen Sönmez, Ordu'nun Perşembe ilçesinde, 1947 yılında doğdu. İlk ve orta öğrenimini Giresun'da tamamlayan sanatçı, Ankara Devlet Konservatuarında opera-şan eğitimi aldı.
Askerlik sonrasında Avni Dilligil Tiyatrosu'nda profesyonel tiyatro oyunculuğuna başlayan Sönmez, Ankara Sahnesi ve Ankara Kardeş Oyuncular Tiyatrosu'nda da çeşitli rollerde oynadı.
Sönmez, Zülfü Livaneli'nin yapımcılığında yaptığı 45'lik ilk plağının bir yüzünde Ordu türküsü olan "Hekimoğlu"nu, diğer yüzünde Zülfü Livaneli'nin Çukurova'dan derlediği sözlerle bestelediği "İnce Memed" isimli türküyü söyledi.
Daha sonra halk türküleri sınavını kazanarak radyoya giren Sönmez, Karadeniz türkülerinin en önemli sanatçılarından biri oldu.
Kamil Sönmez, ilk 45'liğinin ardından, "Yaylanın soğuk suyu", "Çift Jandarma", "Maçka'da buluşalım" gibi bugün çok bilinen Karadeniz türkülerini, "Merhaba" isimli Long Play'e okudu.
Sinema filmlerinde de rol aldı
Ekranların siyah beyaz olduğu dönemde TRT ekranlarının sevilen yüzü Sönmez, sinema filmlerinde de rol aldı. Sönmez, 1979'dan itibaren "Düşman", "Eşek Şakası", "Deli Kan" gibi birçok filmde oynadı.
Sanatçı, radyoda da görev yaparak, 1993'te Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Türk Halk Müziği korosunda solist olarak çalıştı.
Sönmez, 1980'li yıllarda da Süreyya Davulcuoğlu ile Karadeniz türküleri denince ilk akla gelen iki isimden biri oldu. Türkülerinin yanı sıra nüktedan kişiliği ile de Türkiye'nin her yerinde sevildi.
Son olarak 2009'da Mahsun Kırmızıgül'ün yönettiği "Güneşi Gördüm" filminde oynayan Kamil Sönmez, 1998'de "Devlet Sanatçısı" unvanını aldı.
Gençliğinde Osman Yağmurdereli ve Faruk Tınaz ile aynı evi paylaşan Sönmez, sanat camiasında da en sevilen isimlerden biri oldu. Sanatçı, beyin kanaması nedeniyle bir süre tedavi gördüğü Başkent Üniversitesi İstanbul Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezinde 20 Aralık 2012'de 65 yaşında hayatını kaybetti.
Cenazesi, Perşembe ilçesi Kozağzı Mahallesi'nde anne ve babasının da mezarlarının yer aldığı aile kabristanlığına defnedildi.
Usta sanatçının rol aldığı bazı yapımlar şöyle:
"Hırçın Kız Kadife (2009), Güneşi Gördüm (2009), Aşkım Aşkım (2008), Sev Kardeşim (2006), Karagümrük Yanıyor (2006), Amerikalılar Karadeniz'de 2 (2006), Sensiz Olmuyor (2005), Fıkralarla Türkiye (2005), Ölümsüz Aşk (2003), Kınalı Kar (2002), Kumsaldaki İzler (2002), Tirvana (2000), Bizim Mahalle (1993), Bir Kadın Düşmanı (1991), Islak Sokak (1987), Cilalı İbo Beni Anneme Götür (1985), Sev Ölesiye (1984), O'na Çirkin Kral Derlerdi (1984), Deli Kan (1981), Bizim Sokak (1981), Eşek Şakası (1980), Düşman (1979)"Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.