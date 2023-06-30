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Kültür

Trabzon'daki Boztepe Seyir Terası'nı iki ayda 600 bini aşkın kişi ziyaret etti

Trabzon'daki Boztepe Seyir Terası, iki ayda yaklaşık 600 bin kişiyi ağırladı.

Göktuğ Ergün  | 30.06.2023 - Güncelleme : 30.06.2023
Trabzon'daki Boztepe Seyir Terası'nı iki ayda 600 bini aşkın kişi ziyaret etti

Trabzon

Ortahisar Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Boztepe Seyir Terası ve Yürüyüş Yolu, açıldığı 23 Nisan'dan itibaren yerli ve özellikle de yabancı turistlerin ilgi odağı haline geldi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Boztepe Seyir Terası ve Yürüyüş Yolu'nun şehrin vazgeçilmez yerlerinden olduğunu belirtti.

Trabzon'a gelen ziyaretçilerin artık Boztepe'ye uğramadan gitmediğinin altını çizen Genç, "Artık Boztepe, şehrimizde mutlaka gidilmesi, ziyaret edilmesi gereken vazgeçilmez noktalardan biri oldu. Bu nitelikte yeni projeleri hayata geçirmek için de bu durum bizim için teşvik edici oluyor. Öyle görülüyor ki burası yaz sezonunun en cazip alanlarından biri olacak." ifadelerini kullandı.

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