Dolar
20.80
Euro
22.27
Altın
1,963.23
ETH/USDT
1,860.80
BTC/USDT
26,900.00
BIST 100
4,998.96
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Kültür

Tom Holland ve Zendaya'nın aktörlüğündeki "Örümcek Adam" filminin 4.'sü de yapılacak

Amerikalı film yapımcısı Amy Pascal, Tom Holland ve Zendaya'nın başrolünde oynadığı "Örümcek Adam" serisinin 4'üncü filminin yapımının sürdüğünü bildirdi.

Murat Karadağ  | 01.06.2023 - Güncelleme : 01.06.2023
Tom Holland ve Zendaya'nın aktörlüğündeki "Örümcek Adam" filminin 4.'sü de yapılacak

Ankara

"Örümcek Adam: Örümcek Evrenine Geçiş" filminin tanıtımının ardından Variety dergisine konuşan Pascal, Holland ve Zendaya'nın oynadığı filmin yeni serisi üzerinde çalıştıklarını söyledi.

Pascal, filmin yapımının başladığını belirtirken, yazarların grevde olması sebebiyle sürecin ağır yürüdüğünü kaydetti.

Mayıs ayının başında greve başlayan film yazarlarının süreci aksattığını vurgulayan Pascal, "Kendilerine desteklerimiz devam ediyor. Kendilerini toparladıklarında sürece tekrar başlayacağız." ifadesini kullandı.

"Örümcek Kadın" filmi de yolda

Pascal, "Örümcek Kadın" filmi için da çalışmalar yürüttükleri bilgisini paylaştı.

Yapımcılardan Avi Arad da "Örümcek Kadın" filminin beklendiğinden daha erken izleyiciyle buluşacağını bildirerek, "Zamanı konusunda sizlere net bir şey söyleyemem ancak yolda." dedi.

Tom Holland ve Zendaya'nın başrolünde oynadığı ve 2021'in sonunda izleyiciyle buluşan Örümcek Adam serisinin 3'üncü filmi olan "Eve Dönüş Yok" 2 milyar dolara yakın hasılat elde etmiş ve İnternet Sinema Veritabanı (IMDb) tarafından 10 üzerinden 8,2 puan almıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakan Karaismailoğlu: "Başakşehir-Kayaşehir Metro Hattı'nı 1 milyona yakın kişi kullandı"
Kentsel dönüşümde "Yarısı Bizden" kampanyasına başvurular sona erdi
Milli Savunma Bakanı Akar, Hava Kuvvetlerinin 112'nci kuruluş yıl dönümünü kutladı
Anayasa Mahkemesi, Çarşı ve Mahalle Bekçileri Kanunu'nun bazı hükümlerini iptal etti
YSK Başkanı Yener: Cumhurbaşkanı Seçimi kesin sonuçları Resmi Gazete'ye gönderildi

Benzer haberler

Tom Holland ve Zendaya'nın aktörlüğündeki "Örümcek Adam" filminin 4.'sü de yapılacak

Tom Holland ve Zendaya'nın aktörlüğündeki "Örümcek Adam" filminin 4.'sü de yapılacak

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet