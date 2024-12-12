Dolar
34.87
Euro
36.76
Altın
2,712.64
ETH/USDT
3,903.30
BTC/USDT
100,568.00
BIST 100
10,136.75
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Kamboçya Senato Başkanı Hun Sen ile TBMM Tören Salonu’nda ortak basın toplantısı düzenliyor
logo
Kültür

TDV İslam Ansiklopedisi'nin 33 yıllık serüveni beyaz perdeye taşındı

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) İslam Ansiklopedisi'nin 33 yıllık serüveninin anlatıldığı "Hep Otuz Üç Yaşında" filmi yarın vizyona girecek.

Fırat Taşdemir  | 12.12.2024 - Güncelleme : 12.12.2024
TDV İslam Ansiklopedisi'nin 33 yıllık serüveni beyaz perdeye taşındı

Ankara

İslam coğrafyasında tamamlanmış özgün ansiklopediler arasında gösterilen 46 ciltlik eser, 33 yılda bitirildi.

TDV'nin en önemli eserleri arasında gösterilen İslam Ansiklopedisi'nin hikayesi beyaz perdeye taşındı.

İslam Ansiklopedisi serüvenini anlatan "Hep Otuz Üç Yaşında" filmi yarın vizyona girecek.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, sosyal medyada hesabından yaptığı açıklamada, Hep Otuz Üç Yaşında filminin insanlığın hafızasını diri tutmaya adanmış bir çabanın, ilim ve irfan yolunda gösterilen fedakarlığın sinema diliyle hayat bulmuş hali olduğunu belirtti.

Filmin 33 yıllık emek ve büyük fedakarlıklarla fasikül fasikül heyecanla büyütülen TDV İslam Ansiklopedisi'nin tarihe ışık tutma hikayesi olduğunu vurgulayan Erbaş, "Film, bu toprakların ilim, irfan ve hikmetle nasıl ayağa kalktığını anlatıyor. Bir milleti, bir medeniyeti, hatta zamanın derinliklerinde unutulmuş bir ideali yeniden hatırlatıyor. Bilginin en büyük güç olduğunu, yazmanın tarihe tanıklık etmek olduğunu yeniden hatırlatıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Erbaş, tarihin, birikmiş hatıralar ve hafızalardan ibaret olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Bu film, ansiklopedinin yazım sürecini anlatırken aslında yalnızca bir dönemi değil, ortak bir idealin, kolektif bir iradenin ve azmin hikayesini bizlere sunuyor. Film boyunca gördüğümüz her detay, yalnızca bir ansiklopediyi değil, onu var eden hayalleri, korkuları ve umutları da anlatıyor. Bu filmde, bir araya gelmesi imkansız görünen binlerce insanın, ilme ve insanlığa duyduğu sevdayla nasıl bir araya geldiğine tanıklık ediyoruz. Bu film, yalnızca tarihsel bir anlatı değil, gençlerin cesaretlerini perçinlemek ve bu büyük emaneti daha ileri taşımalarını sağlayacak bir ideale ilham olmak için yapılmış güçlü bir çağrıdır."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Terör örgütü DEAŞ'a yönelik "Gürz-29" operasyonlarında 47 şüpheli yakalandı
MSB: Terör örgütleriyle mücadele konusundaki tutumumuz net, kararlılığımız tam
Somali ile Etiyopya arasında imzalanan Ankara Bildirisi, sorunların çözümünde önemli bir adım oluyor
Kapıkule Sınır Kapısı'nda kullanılan yerli cihaz, sahte pasaport ve kimliğe geçit vermiyor
YEE'nin yurt dışındaki ilk merkezi Bosna Hersek, 15 yılda 50 bin kişiye Türkçe öğretti

Benzer haberler

TDV İslam Ansiklopedisi'nin 33 yıllık serüveni beyaz perdeye taşındı

TDV İslam Ansiklopedisi'nin 33 yıllık serüveni beyaz perdeye taşındı

"Hain" vizyona giriyor

Usta yönetmen Semih Kaplanoğlu: Büyük yönetmenler dönemi bitti, sinema başka bir yere doğru evriliyor

"Akıldan Kalbe" 20 Aralık'ta sinemaseverlerle buluşacak

"Akıldan Kalbe" 20 Aralık'ta sinemaseverlerle buluşacak
Max'e dönüşecek BluTV, yeni döneme yerli yapımlara ağırlık vererek girecek

Max'e dönüşecek BluTV, yeni döneme yerli yapımlara ağırlık vererek girecek

Yönetmen Şerif Gören vefat etti

Yönetmen Şerif Gören vefat etti
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet