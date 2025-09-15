Dolar
41.31
Euro
48.55
Altın
3,639.72
ETH/USDT
4,533.00
BTC/USDT
114,865.00
BIST 100
10,833.04
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Kültür

Tavşanlı Höyük'te 4 bin 500 yıllık idoller gün yüzüne çıkarıldı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Batı Anadolu'nun en büyük Tunç Çağı merkezlerinden Tavşanlı Höyük'te 4 bin 500 yıl öncesine tarihlenen mermer, kemik ve pişmiş topraktan yapılmış idollerin ortaya çıkarıldığını duyurdu.

Yasemin Kalyoncuoğlu  | 15.09.2025 - Güncelleme : 15.09.2025
Tavşanlı Höyük'te 4 bin 500 yıllık idoller gün yüzüne çıkarıldı

Ankara

Bakan Ersoy, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, Batı Anadolu'nun en büyük Tunç Çağı merkezlerinden Tavşanlı Höyük'te bu yıl çok önemli keşiflere imza atıldığını bildirdi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Ersoy, "Günümüzden 4 bin 500 yıl öncesine tarihlenen mermer, kemik ve pişmiş topraktan yapılmış idoller ortaya çıkarıldı. Ocak etrafında yan yana bulunan 7 insan biçimli idol, dönemin dini ritüellerine ışık tutuyor. Tamamlanmamış seramikler ise üretim süreçlerini anlamamızı sağlıyor. Henüz dar alanlarda yürütülen kazılar, Tunç Çağı'nın dini, kültürel ve ekonomik yaşamına dair eşsiz ipuçları sunuyor." ifadelerini kullandı.

Bakan Ersoy, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü ekipleri başta olmak üzere çalışmaları yürüten değerli bilim insanlarına teşekkürlerini iletti.

Bakanlıktan konuyla ilgili yapılan açıklamaya göre, kazıların aralık ayı ortasına kadar sürmesi ve Tunç Çağı'na dair çok daha fazla bilgiye ulaşılması öngörülüyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İzmir Buca'da maaş alamadıkları için iş bırakan işçilerin eylemi 7. gününde
72 binden fazla motokurye kayıt altına alındı
Türkiye'nin ilk "kırsal uydu kenti" hak sahibi depremzedelerden tam not aldı
CHP'nin 38. Olağan Kurultayı ve 21. Olağanüstü Kurultayı'nın iptaline ilişkin davada ara karar
Konya merkezli FETÖ operasyonunda 21 şüpheli yakalandı

Benzer haberler

Tavşanlı Höyük'te 4 bin 500 yıllık idoller gün yüzüne çıkarıldı

Tavşanlı Höyük'te 4 bin 500 yıllık idoller gün yüzüne çıkarıldı

İzmir'deki 5 bin yıllık Smyrna Höyüğü'nde arkeolojik kazılar sürüyor

Hatay'da Antiocheia Antik Kenti'nin ticari hayatı gün yüzüne çıkarılıyor

Roma İmparatorluğu'nun sağlık yapısı 1850 yıl sonra tekrar şifa dağıtacak

Roma İmparatorluğu'nun sağlık yapısı 1850 yıl sonra tekrar şifa dağıtacak
Moğolların Van'daki yazlık sarayının gün yüzüne çıkarılması için kazılar başladı

Moğolların Van'daki yazlık sarayının gün yüzüne çıkarılması için kazılar başladı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet