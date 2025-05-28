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Kültür

Tarihi kervan ve göç yolu, geçmişin izini süren doğaseverlerin yeni rotası oldu

Antalya'nın Akseki ilçesinde restorasyon çalışması süren, Romalılardan bugüne taşınan kervan ve göç yolu, geçmişin izini sürmek isteyen doğaseverlerin yeni rotası oldu.

Vahit Hamdi Öz  | 28.05.2025 - Güncelleme : 28.05.2025
Tarihi kervan ve göç yolu, geçmişin izini süren doğaseverlerin yeni rotası oldu Fotoğraf: Vahit Hamdi Öz/AA

Antalya

Tarihte ticaret yolu olarak kullanılan İpek Yolu'nun Alanya ile Konya etabında yer alan 6 kilometrelik antik yol, yürütülen çalışmalarla turizme açıldı.

Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı ve Akseki Kaymakamlığı işbirliğiyle yaklaşık 2 yıl önce başlatılan çalışmalarla, tarihi kervan ve göç yolunun bulunduğu ilçe, doğası, havası ve tarihiyle yeniden çekim merkezi haline geldi.

İlçe merkezinden başlayarak Sarıhacılar Mahallesi'ne uzanan güzergah, tarihe meraklı doğasever ve fotoğraf tutkunlarının yeni yürüyüş parkuru oldu.

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Tarihi Sarıhacılar Camisi ile düğmeli evler de güzergahta

Doğal güzelliklerin arasındaki antik güzergahta, 600 yıllık Sarıhacılar Camisi, Osmanlı mimarisinin izlerini taşıyan yaklaşık 400 yıllık düğmeli evler de bulunuyor.

Tek parça katran ağacından yapılmış mihrabı ve minberiyle dikkati çeken tarihi camide, Osmanlı Padişahı Sultan Reşad tarafından hediye edilen sancak da sergileniyor.

Parkurun sonunda, geçmişi 800 yıl öncesine kadar uzanan Sarıhacılar Mahallesi'ne ulaşılıyor.

"Herkes bu tarihi atmosferi yaşamalı"

Güzergahta düzenlenen yürüyüşe katılan Recep Güler (37), AA muhabirine, tarihi kervan ve göç yolunda ailesiyle yürümenin mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Güzergahın "buram buram tarih koktuğunu" belirten Güler, herkesin mutlaka bu antik yolu görmesi ve tarihi atmosferi yaşaması gerektiğini dile getirdi.

Ersel Güler (50) ise tarihi kervan yolunun bakımlı ve yön levhalarıyla takibinin kolay olduğunu kaydetti.

Melisa Nur Değirmen (20), keyifli sohbetlerle dolu, huzurlu bir yürüyüş yaptıklarını belirtti.

Yürüyüşü tamamlayan 10 yaşındaki Amine Lena Baltacı, parkurda kısa ve uzun rotaların bulunduğunu anlattı. Yoldaki taşların zaman zaman tehlike oluşturduğunu ancak dikkatli olunduğunda sorun yaşanmayacağını ifade eden Baltacı, yol boyunca tarihi dokuların dikkati çektiğini söyledi.

Ayşe Yılmaz (23), bu tarihi yolda geçmişte deve ve atlarla göç edildiğini, ticaret yapıldığını dile getirdi. Kervan yolunun geçmişe açılan kapı olduğunu vurgulayan Yılmaz, bu deneyimi yaşamak isteyen herkesi bölgeye davet etti.

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