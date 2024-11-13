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Kültür

tabii dizisi "Siyah Bere"nin çekimleri başladı

TRT'nin dijital platformu tabii'nin, yeni orijinal dizisi "Siyah Bere"nin çekimleri başladı.

Özlem Limon  | 13.11.2024 - Güncelleme : 13.11.2024
tabii dizisi "Siyah Bere"nin çekimleri başladı

İstanbul

TRT'den yapılan açıklamaya göre, "İzlediğine Değsin" sloganıyla yeni sezonuna başlangıç yapan tabii, orijinal yapımlarına bir yenisini daha ekliyor.

Yeni yapımlardan "Siyah Bere", Türk askerinin cesaretini, savaşçı ruhunu, dostluklarını ve zorlu koşullara rağmen kaybetmedikleri insani yönlerini konu alıyor.

Tehlikeli bir göreve atılan dört cesur tankçının zorlu ve duygusal yolculuğu anlatıldığı yapım, yakında tabii ekranlarında izleyiciyle buluşacak.

Başrollerini İlhan Şen ve Özge Gürel'in paylaştığı dizide, tank komutanı Volkan karakterine oyuncu İlhan Şen, psikolog Nilgün karakterine ise Özge Gürel hayat veriyor.

Dizinin oyuncu kadrosunda ayrıca Saygın Soysal, Erkan Sever, Doğukan Polat, Osman Albayrak, Seyit Nizam Yılmaz, Açelya Devrim Yılhan ve Yiğit Yalkın yer alıyor.

Senaryosu tabii orijinal dizisi "Hür"ü de kaleme alan Barış Erdoğan tarafından yazılan dizinin yönetmen koltuğunda, Yağız Alp Akaydın oturuyor.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin pek çok operasyonunda yer alan 40 adet M60T tankı da dizide kullanıldı.

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