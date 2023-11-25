TRT Genel Müdür Yardımcısı Varol, TRT'nin dijital platformu Tabii'yi anlattı
Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT) Genel Müdür Yardımcısı Ziyad Varol, TRT'nin yerli uluslararası dijital platformu "Tabii" ile ilgili, "Özellikle eğlence alanında, dijital platform başlığı altında Türkiye'nin markası olarak yola çıktı." dedi.
İstanbul
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının İstanbul'da düzenlediği Uluslararası Stratejik İletişim Zirvesi'nde (Stratcom Summit'23) AA muhabirinin sorularını yanıtlayan Varol, "Hibrit Tehditlerle Küresel Mücadele" temasıyla düzenlenen zirvede, panellerde ve stantlarda ziyaretçilerle buluştuklarını ve zirvenin ufuk açıcı olduğunu söyledi.
Varol, "Artık uluslararası arenada iletişim çok önemli bir enstrüman olarak kullanılıyor. Bunu global tüm meselelerde hükümetler, devletler ya da firmalar çok yönlü şekilde kullanıyor. Özellikle dijital platformlar ve sosyal medya platformları da bunun çok önemli paydaşlarından biri." diye konuştu.
TRT'nin yerli uluslararası dijital platformu "Tabii"
Dilital platformların önemi dolayısıyla yeni medya düzeni ve iletişim dünyasında TRT olarak Türkiye'deki ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip ettiklerini söyleyen Varol, "Hem standımızda hem panellerde 'Tabii' projemizden bahsettik. 'Tabii' projemiz 6 ay önce Türkiye'de hayata geçti. Yakın vadede uluslararası açılımını da hazırlıyoruz. 'Tabii' Türkiye'nin bir markası. Özellikle bu alanda, eğlence alanında, dijital platform başlığı altında Türkiye'nin markası olarak yola çıktı." ifadelerini kullandı.
Varol, "Tabii" platformuna ilişkin Türkiye'de güzel bir reaksiyon aldıklarını, buna ilginin arttığını ve yeni dizilerin platforma katılmaya devam ettiğini söyledi.
Tabii dijital platformunda yer alan "Biltmore Oteli Cinayeti" dizisini örnek veren Varol, "Tabii, elbette bir eğlence platformu, bir dijital platform ama kendi hikayelerimizi anlatmak, kendi ülkemizi, kendi tarihimizi, kendi medeniyetimizi doğru anlatmak adına da çok önemli bir proje. Dijital platformların çok fazla arttığı bir dünyada TRT olarak bu alana girmiş olduk." dedi.
Varol, dijitalleşme eğilimi artan izleyiciyle buluşmak ve genç jenerasyonla iletişimi kuvvetlendirmek istediklerini belirterek, şunları kaydetti:
"Hem onlarla iletişimimizi kuvvetlendirmek istiyoruz hem de globalde Tabii'yi Türkiye'yi temsil eden, turizmine katkı sağlayan, Türkiye'nin tezlerini aslında içerikleriyle yansıtan bir bakış açısıyla kurguladık. Burada çok genç kitlelerle, televizyonla bağı zayıf olan ya da zayıflama temayülü olan kitlelerle Tabii üzerinden güzel bir iletişim kurduk. Bunu global izleyiciyle de yakalamayı umut ediyoruz."
Dezenformasyonla mücadele
"Tabii" projesinin Türkiye'nin iletişim stratejisi için önemli bir adım olduğunu ifade eden Varol, medyanın TRT, AA ve Basın İlan Kurumu gibi tüm paydaşlarının Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının koordinasyonunda dezenformasyonla mücadele ettiğini aktardı.
Varol, "İletişim Başkanlığımızın, TRT'nin ve Anadolu Ajansının bu manada ne kadar etkin olduğunu bizzat Cumhurbaşkanımız da zikretti. Bu anlamda bu faaliyetleri daha da dominant hale getirmek, daha etkili hale getirmek adına hem global örnekleri burada tartışıyoruz hem bizler kendi örneklerimizi anlatıyoruz. Fahrettin (Altun) Bey'in, İletişim Başkanımızın her zaman bahsettiği gibi hakikat mücadelesinde bizler de kendi üzerimize düşeni kurumlarımız adına yapmaya çalışıyoruz." diye konuştu.
TRT'nin doğru bilgiye erişim ve tarafsız bir bakış açısıyla habercilik anlayışını sürdürdüğünü belirten Varol, TRT'nin "mazlumların sesi olma" düsturuna uygun çalışarak dezenformasyon ve kamusal algıyı farklı ajandalar çerçevesinde yönlendirmeye çalışanlara karşı mücadele ettiğini kaydetti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.