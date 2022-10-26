AYM, dezenformasyonla mücadele yasasında ilk incelemeyi tamamladı
Anayasa Mahkemesi, CHP'nin Basın Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'la TCK'ya eklenen 29. maddenin iptali ve yürürlüğünün durdurulması talebinin ilk incelemesini tamamladı.
Ankara
Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, bugünkü gündem toplantısında başvurunun ilk incelemesini yaptı.
Başvuruda eksiklik tespit etmeyen Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, iptal istemini daha sonra belirlenecek bir günde esastan görüşerek karara bağlayacak.
Düzenlemenin yürürlüğünün durdurulması istemine de esas inceleme aşamasında karar verilecek.
CHP, Kanunun, "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçuna hapis cezasını öngören 29. maddesinin iptali ve yürürlüğünün durdurulmasını istemişti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.