Dolar
18.61
Euro
18.62
Altın
1,662.08
ETH/USDT
1,523.40
BTC/USDT
20,532.00
BIST 100
3,973.53
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

AYM, dezenformasyonla mücadele yasasında ilk incelemeyi tamamladı

Anayasa Mahkemesi, CHP'nin Basın Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'la TCK'ya eklenen 29. maddenin iptali ve yürürlüğünün durdurulması talebinin ilk incelemesini tamamladı.

Aylin Dal, İsmet Karakaş   | 26.10.2022
AYM, dezenformasyonla mücadele yasasında ilk incelemeyi tamamladı

Ankara

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, bugünkü gündem toplantısında başvurunun ilk incelemesini yaptı.

Başvuruda eksiklik tespit etmeyen Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, iptal istemini daha sonra belirlenecek bir günde esastan görüşerek karara bağlayacak.

Düzenlemenin yürürlüğünün durdurulması istemine de esas inceleme aşamasında karar verilecek.

CHP, Kanunun, "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçuna hapis cezasını öngören 29. maddesinin iptali ve yürürlüğünün durdurulmasını istemişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye, Etiyopya barış müzakerelerinin başlamasından memnun
Bakan Akar, İngiltere Savunma Bakanı Wallace ile görüştü
AYM, dezenformasyonla mücadele yasasında ilk incelemeyi tamamladı
Prof. Dr. İsmail Cerrahoğlu, son yolculuğuna uğurlandı
Yargıtaya seçilen 10 üye mazbatasını aldı

Benzer haberler

AYM, dezenformasyonla mücadele yasasında ilk incelemeyi tamamladı

AYM, dezenformasyonla mücadele yasasında ilk incelemeyi tamamladı

'Basın Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun' Resmi Gazete'de

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet