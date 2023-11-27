Tabii orijinal yapımı "Hür" dizisinin galası yapıldı
Türk Hava Kuvvetlerinin seçkin bir filosunun hikayesini konu alan, tabii orijinal yapımı "Hür" dizisi, 1 Aralık'ta izleyiciyle buluşacak.
İstanbul
Dizinin ilk bölümünün gala gösterimi, film ekibinin, oyuncuların, sinema dünyasından önemli isimlerin ve davetlilerin katılımıyla Beşiktaş'ta bir otelde gerçekleştirildi.
TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, gök vatanı emin kılan kahramanların mücadelesini anlatmak için hayata geçirilen proje üzerinde uzun süredir titizlikle çalıştıklarını söyledi.
Kahramanların mücadelesini en güçlü ve en iyi şekilde ekranlara getirmeye, beyaz perdeye yansıtmaya çalıştıklarını dile getiren Sobacı, "Aslında bu en iyiyi yakalayabilme çabasında, özellikle de 'Hür' dizisi projesi çerçevesinde Milli Savunma Bakanlığımızdan, Hava Kuvvetleri Komutanlığımızdan çok büyük bir destek gördük. Ben kendilerine sizlerin huzurunda Milli Savunma Bakanımız nezdinde Bakanlığımıza ve Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza şükranlarımı sunuyorum. Onların da verdiği büyük destekle aslında kahramanlarımıza yaraşır bir yapımı hayata geçirdiğimizi düşünüyoruz." dedi.
"Cesur pilotlarımızın yazdığı destanı anlatan bir dizi"
Teknoloji, havacılık ve uzay alanında söz sahibi olmanın, bugünün dünyasında güçlü devlet olmanın ön koşulu haline geldiğini vurgulayan Sobacı, şunları kaydetti:
"Bizler de Türkiye olarak 'Milli Teknoloji Hamlesi' çerçevesinde havacılık alanında, uzay alanında ve özellikle savunma sanayi alanında çok büyük başarılara imza attık. Ülke olarak önemli mesafeler katettik. Bunun üstüne Mehmetçik'in cesareti ve feraseti de eklendiğinde aslında dünyada eşi benzeri görülmemiş bir güce kavuşuyoruz. Tam da Hür dizisi aslında bu gücü, bu mücadeleyi anlatan bir dizi. Göklerdeki cesur pilotlarımızın verdiği mücadeleyi, yazdığı destanı anlatan bir dizi."
Sobacı, "Türkiye'nin kamu yayıncısı olarak bu dizi sayesinde milletimizin her bir ferdinin istihbarat alanındaki gücümüzü, Silahlı Kuvvetlerimizin operasyonel kabiliyetini, sivil insanlara zarar vermemek açısından taşıdığı hassasiyeti, etkin İHA, SİHA kullanımını görmesini ve devletin ulaştığı kapasiteyle gurur duymasını istiyoruz. Bu projeyi onun için yaşama geçirdik." değerlendirmesini yaptı.
Diziyi izleyen gençlerin de bu başarılardan ilham ve feyiz alarak daha ileriye götürmek için kararlı adımlar atmasını ve yapımın motive aracı olmasını arzu ettiklerini dile getiren Sobacı, projede emeği geçen herkese teşekkür etti.
"Hür" dizisi hakkında
TRT'nin uluslararası dijital platformu tabii'nin orijinal dizisi "Hür", Türk Hava Kuvvetlerinin özel görevlerde vazife almak üzere gözü kara ve en seçkin pilotlardan kurduğu "Hür Filosu"nun aksiyon ve macera dolu hikayesini konu ediniyor.
Fedakarlık, zor şartlarda görev yapma, asker arkadaşlığı, takım ruhu gibi temaları işleyen dizide gerilim, aksiyon ve duygusal derinliğiyle izleyicilere bir hava kuvvetleri hikayesi sunulması hedefleniyor.
Milli Savunma Bakanlığının katkılarıyla çekilen dizinin izleyicileri, ana kahramanlardan Gökhan'ın gökyüzündeki cesur yolculuğunu ve 110. Filo'nun zorlu görevlerini takip edecek.
Aksiyon ve macera türündeki yapımın 10 bölümden oluşan ilk sezonu, 1 Aralık'ta tüm bölümleriyle tabii'de izleyiciyle buluşacak.
Dizinin oyuncuları arasında Hava Kuvvetlerinde efsane olarak kabul edilen pilotlardan biri olan Alper Yarbay rolüyle Ogün Kaptanoğlu, cesur ve yetenekli pilot Gökhan Üsteğmen rolüyle Hilmi Cem İntepe yer alıyor.
Ayrıca Nazlı Üsteğmen'i canlandıran Deniz Çatalbaş, Emre Üsteğmen'i canlandıran Batuhan Demir, başarılı bir savunma sanayi proje yöneticisi olan Banu rolüyle Zeynep Tuğçe Bayat, Turgay Binbaşı rolüyle Taner Ertürkler ve Cemal Binbaşı rolüyle Gökay Müftüoğlu da yapımda rol alan oyuncular arasında bulunuyor.
Senaryosunu Barış Erdoğan ve İlker Arslan'ın kaleme aldığı dizinin yönetmenliğini ise Ekin Pandır üstleniyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.