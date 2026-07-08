Şerife Çetin
08 Temmuz 2026•Güncelleme: 08 Temmuz 2026
NATO Ankara Zirvesi sonuç bildirisinde, müttefikler kolektif üretim kapasitelerini artırma ve inovasyonu hızlandırmak için sanayi sektörüyle birlikte çalışma taahhüdünde bulundu.
NATO Ankara Zirvesi'nde, bir müttefike yönelik saldırının tüm müttefiklere yönelik sayıldığı NATO'nun 5. maddesine ve transatlantik bağa yönelik "sarsılmaz bağlılık" teyit edildi.
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