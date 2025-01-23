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Kültür

"Stratonikeia Antik Kenti"nin köy meydanı eski ihtişamına kavuşuyor

Muğla'nın Yatağan ilçesinde UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Stratonikeia Antik Kenti'nin girişinde bulunan ve köy meydanını oluşturan yapılar, Geleceğe Miras Projesi kapsamında restore edilerek ayağa kaldırılıyor.

Durmuş Genç, Osman Akça  | 23.01.2025 - Güncelleme : 23.01.2025
"Stratonikeia Antik Kenti"nin köy meydanı eski ihtişamına kavuşuyor Fotoğraf: Osman Akça/AA

Muğla

"Gladyatörler kenti" olarak bilinen ve dünyanın en büyük mermer kentleri arasında gösterilen Stratonikeia'da 1977'de başlayan kazı çalışmaları günümüzde yılın 12 ayı devam ediyor.

Helenistik, Roma, Bizans'ın yanı sıra Menteşe Beyliği, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemleri için de önem taşıyan antik kentte, her yıl yeni eserler gün yüzüne çıkarılırken, kentteki tarihi yapılar da restore ediliyor.

Stratonikeia ve Lagina Kazı Başkanı Prof. Dr. Bilal Söğüt, AA muhabirine, kentte antik dönemden ve sonraki dönemlere ait yapılarda kazı ile restorasyon çalışması yürüttüklerini söyledi.

Özellikle Türk dönemi eserlerinin bulunduğu alanda daha yoğun çalıştıklarını belirten Söğüt, "Köy meydanı bizim için özel yerlerden biri çünkü burada Menteşe Beyliği, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemleri yaşamlarına dair yerleşim dokusunun tamamını birlikte görebiliyoruz. Önceki yıllarda başladığımız çalışmalarda buradaki Şaban Ağa Camisi, Selçuk Hamamı, Semerci Ömer Evi ve Ali Aydın Evleri'ni restore ettik." dedi.

Meydandaki yapılar 3D teknolojisiyle canlandırıldı

Köy meydanındaki yapıların tamamını ziyaretçilerin görebilmeleri ve o dönem mesleklerini özgün yapılarında daha yakından tanımaları için 3D teknolojisiyle canlandırdıklarını anlatan Söğüt, yaşayan arkeoloji, tarih kenti dokusunu ziyaretçilerin beğenisine sunmak için çaba gösterdiklerini kaydetti.

Bu yıl Geleceğe Miras Projesi kapsamında köy meydanındaki evleri ve dükkanların tamamını ayağa kaldırmayı hedeflediklerini vurgulayan Söğüt, şöyle konuştu:

"Köy meydanında olan günümüzde görülmeyen mesleklerin tamamının tekrar yaşamasını istiyoruz. Buradaki fırını açacağız, terzihane, bakırcı, ayakkabıcı, demirci ve seramikçi gibi yok olan mesleklerin tamamını burada yaşatmak ve köy meydanını 1950 yılı öncesinde olduğu gibi tekrar canlandırmak istiyoruz. İnsanların buraya geldiğinde tarihi çınarın gölgesinde oturup fırından ekmek almalarını, terziden, ayakkabıcıdan, bakırcıdan alışveriş yapmalarını istiyoruz."

Söğüt, alandaki 6 ev ve 7 dükkanın projesinin onaylandığını ve uygulamalarına başladıklarını, diğer dükkanların projelerini hazırlamadıklarını dile getirdi.

Kısa sürede yapıların tamamının ayakta olacağını ifade eden Söğüt, "Burada yaşayan Menteşe Beyliği, Osmanlı, Cumhuriyet dönemi yerleşim dokusunu insanlar görecek. İnsanlar buraya geldiklerinde hangi alanları görmek, nerede dolaşmak istiyorsa orayı görecekler ve orada dolaşacaklar." diye konuştu.

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