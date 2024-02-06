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Kültür

Star Wars serisinin "A New Hope" filmi orkestra eşliğinde gösterilecek

Star Wars efsanesini başlatan "A New Hope" filmi, şef David Mahoney yönetimindeki İstanbul Film Orkestrası eşliğinde 4 Mayıs'ta Zorlu PSM'de gösterilecek.

Fatih Türkyılmaz  | 06.02.2024 - Güncelleme : 06.02.2024
Star Wars serisinin "A New Hope" filmi orkestra eşliğinde gösterilecek

İstanbul

Etkinlik, Dünya Star Wars Gününde Piu Entertainment ve Zorlu PSM organizasyonuyla gerçekleştirilecek.

Star Wars dünyasının müziklerini besteleyen ve En İyi Orijinal Müzik Dalı'nda Akademi Ödülü kazanan efsane besteci John Williams'ın eserleri, senfonik orkestranın canlı performansıyla filme eşlik edecek.

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