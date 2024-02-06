Star Wars serisinin "A New Hope" filmi orkestra eşliğinde gösterilecek
Star Wars efsanesini başlatan "A New Hope" filmi, şef David Mahoney yönetimindeki İstanbul Film Orkestrası eşliğinde 4 Mayıs'ta Zorlu PSM'de gösterilecek.
İstanbul
Etkinlik, Dünya Star Wars Gününde Piu Entertainment ve Zorlu PSM organizasyonuyla gerçekleştirilecek.
Star Wars dünyasının müziklerini besteleyen ve En İyi Orijinal Müzik Dalı'nda Akademi Ödülü kazanan efsane besteci John Williams'ın eserleri, senfonik orkestranın canlı performansıyla filme eşlik edecek.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.