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Kültür

Spider Man unutulmaz müzikleriyle Zorlu PSM'de sanatseverlerle buluşacak

Dünya prömiyerinin ardından Birleşik Krallık turnesine çıkan "Spider-Man: Into The Spider-Verse Live in Concert", İstanbul'da seyirci karşısına çıkacak.

Aişe Hümeyra Akgün  | 25.01.2024 - Güncelleme : 25.01.2024
Spider Man unutulmaz müzikleriyle Zorlu PSM'de sanatseverlerle buluşacak

Istanbul

Akademi Ödüllü animasyon filmi "Örümcek Adam"ın bir gösterimi olan "Spider-Man: Into The Spider-Verse Live in Concert" orkestrasının tüm konserleri ilgi gördü ve biletleri tükendi.

İlk kez Türkiye'ye BKM ve Zorlu Performans Sanatları Merkezi (PSM) ortak organizasyonuyla gelecek topluluk, 3-4 Şubat'ta Zorlu PSM'de sahne alacak.

Konserde filmin unutulmaz müzikleri, yine yapımın göz alıcı sahneleriyle canlı orkestra eşliğinde seyircilerin beğenisine sunulacak.





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