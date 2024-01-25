Spider Man unutulmaz müzikleriyle Zorlu PSM'de sanatseverlerle buluşacak
Dünya prömiyerinin ardından Birleşik Krallık turnesine çıkan "Spider-Man: Into The Spider-Verse Live in Concert", İstanbul'da seyirci karşısına çıkacak.
Istanbul
Akademi Ödüllü animasyon filmi "Örümcek Adam"ın bir gösterimi olan "Spider-Man: Into The Spider-Verse Live in Concert" orkestrasının tüm konserleri ilgi gördü ve biletleri tükendi.
İlk kez Türkiye'ye BKM ve Zorlu Performans Sanatları Merkezi (PSM) ortak organizasyonuyla gelecek topluluk, 3-4 Şubat'ta Zorlu PSM'de sahne alacak.
Konserde filmin unutulmaz müzikleri, yine yapımın göz alıcı sahneleriyle canlı orkestra eşliğinde seyircilerin beğenisine sunulacak.
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