Kültür

Sevda-Cenap And Müzik Vakfı Onur Ödülü, Yüksel Erimtan'a verildi

Sevda-Cenap And Müzik Vakfı Onur Ödülü, sanat destekçisi Yüksel Erimtan'a takdim edildi.

Fatma Nur Candan  | 07.12.2025 - Güncelleme : 07.12.2025
Sevda-Cenap And Müzik Vakfı Onur Ödülü, Yüksel Erimtan'a verildi Fotoğraf: Mehmet Futsi/AA

Ankara

Tarihi And Evi'nde düzenlenen etkinliğe, İnönü Vakfı Başkanı Özden Toker'in de aralarında bulunduğu davetliler katıldı.

Vakıf Başkanı Ali Başman, törende yaptığı konuşmada, "Müzikal yaşanmışlıklarla dolu Mimar Emin Onat imzalı tarihi And Evi'nde sanat ve müzikseverlerle beraber olmanın gururunu duyuyor ve mutluluğunu yaşıyoruz." dedi.

Başman, Vakıf Onur Ödülü'nün her yıl müzik yaşamına olağanüstü katkı sunan kişilere takdim edildiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Bu yıl kurullarımızın oy birliğiyle Sayın Yüksel Erimtan, ülke müziğine ve müzisyenlerine verdiği olağanüstü katkıları, isimsiz bir kahraman olarak destekleri, Erimtan Müzesi bünyesinde aktif konser sezonları yaratması sebebiyle 2025 yılı Vakıf Onur Ödülü Altın Madalyası'na layık görülmüştür. Kendilerini içten kutluyoruz, sağlıklar diliyoruz, müziğe yaptığı hizmetlerin devamını diliyoruz."

Başman, vakfın önceki yıllarda madalya sahipleri adına oluşturduğu bursların başarıları kanıtlanmış genç yeteneklerin uluslararası eğitimine katkı sunduğunu belirterek "Yüksel Erimtan adına oluşturulacak burstan da öğrencilerimiz 2026 yılında faydalanacaktır." dedi.

"Bu madalya benim için çok büyük bir onur oldu"

Yüksel Erimtan da "Cevza And adına tahsis edilen altın madalya ödülünü bana layık gördüğünüz için en içten şükranlarımı sunarım. Bu madalya benim için çok büyük bir onur oldu." ifadelerini kullandı.

Erimtan, ödülü yalnızca kendi adına değil, kendisine küçük yaşlardan beri sanat, müzik, insan sevgisi ile Cumhuriyet ve Atatürk sevgisini aşılayan büyükleri adına aldığını belirtti.

Cenap And ile babasının dostluğuna ve anılarına değinen Erimtan, Başman ailesine de teşekkür etti.

Törenin ardından vakfın desteklediği sanatçılar müzik dinletisi sundu.

