Sanatçı Suzan Kardeş, CSO Ada Ankara'da 30 Mart'ta sahne alacak
CSO Ada Ankara, baharın gelişine özel düzenlenecek konserde sanatçı Suzan Kardeş'i ağırlayacak.
CSO Ada Ankara'dan yapılan açıklamaya göre, Türk müziğinin sevilen isimlerinden Suzan Kardeş, farklı müzik türlerinden geniş bir repertuvarla sahne alacak.
"Suzan Kardeş'le Bahar'a Davet" başlıklı konserde, Balkan ezgilerinden Yeşilçam klasiklerine, Türkçe poptan sanat müziğine ve arabesk eserlerden 9-8'lik ritimlere uzanan eserler seslendirilecek
Dinleyiciye baharın enerjisini ve neşesini hissettirmeyi amaçlayan konser, 30 Mart'ta Ziraat Bankası Ana Salon'da saat 20.00'de gerçekleştirilecek.
Konserin biletleri CSO Ada Ankara'nın internet sitesinden temin edilebiliyor.