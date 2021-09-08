Fransız piyanist Ghraichy CSO konserinin kendisini 'hediye kutusunu açan çocuk gibi heyecanlandırdığını' anlattı
Fransız piyanist Ghraichy, duygularını, "Burada her şey çok yeni kokuyor. Burada olmak çok güzel, yeni sezonda ilk çalacak yabancı artist olmaktan dolayı, bu onura layık görülmekten dolayı çok mutluyum" sözleriyle anlattı.
Ankara
Dünyaca ünlü Fransız Piyanist Simon Ghraichy, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın (CSO) yenilenen binasına hayran kaldığını belirterek, "Buraya ilk geldiğimde hediye kutusunu açan bir çocuk gibi heyecanlıydım. Burada her şey çok yeni kokuyor. Burada olmak çok güzel, yeni sezonda ilk çalacak yabancı artist olmaktan dolayı, bu onura layık görülmekten dolayı çok mutluyum." dedi.
Ghraichy, CSO ADA Ankara'da AA muhabirine, 3 sene önce konser verdiği Türkiye'ye tekrar davet edilmekten dolayı çok mutlu olduğunu söyledi.
Kovid-19 salgını döneminde diğer sanatçılar gibi çok zor bir dönem geçirdiğini dile getiren Ghraichy, bu süreçte sanata dair 20 senelik tecrübesini yansıtan bir kitap yazdığını belirtti.
Ghraichy, CSO ADA'nın yeni binasına hayran kaldığını ifade ederek, "Buraya ilk geldiğimde bir çocuk gibi, sanki hediye kutusunu açan bir çocuk gibi heyecanlıydım. Burada her şey çok yeni kokuyor. Burada olmak çok güzel, yeni sezonda ilk çalacak yabancı artist olmaktan dolayı, bu onura layık görülmekten dolayı çok mutluyum" diye konuştu.
Kendisine basında "piyanonun rockstarı" yakıştırması yapılmasına karşın kendini böyle görmediğini kaydeden Ghraichy, "200 - 250 sene önce ölmüş bestecilerin eserlerini icra eden bir sanatçıyım. Kendimi sadece modern bir 'günümüz insanı' olarak addediyorum ve bu şekilde sanatımı sunmaya çaba gösteriyorum." dedi.
Klasik müziği tüm insanların dinleyip sevebileceğini söyleyen Ghraichy, "Şu bir gerçek ki kesinlikle hiç kimsenin bir başkasının bilgisine veya onu yönlendirmesine ihtiyacı yoktur. İnsanlar yetişkindir ve bu müziği anlamak için özel bir şeye ihtiyaç gerektiğini düşünmüyorum." değerlendirmesinde bulundu.
Ghraichy, Türkiye'de gencinden yaşlısına farklı yaş gruplarındaki izleyici kitlesine konser verdiğini belirterek "Umarım ki bundan sonra, daha çok konserlere, daha çok etkinliklere gelip bu seyircilerle müziğimi paylaşabilirim." şeklinde konuştu.
Konsere ilgi yoğundu
Ghraichy'nin 7 Eylül Salı günü CSO ADA'da verdiği konser, sanatseverler tarafından yoğun ilgiyle karşılandı. Kovid-19 tedbirleriyle düzenlenen konserde Ghraichy, başta Macar müzisyen Franz Liszt olmak üzere birçok eseri dinleyiciyle buluşturdu.
Konsere, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz da katıldı.
Fransız Piyanist Simon Ghraichy, bugün de İstanbul Müzik Festivali'nde konser verecek.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.