VakıfBank, 7. kez Avrupa'nın en büyüğü Voleybol Kadınlar CEV Zeren Group Şampiyonlar Ligi'ndeki Türk finalinde VakıfBank, Eczacıbaşı Dynavit'i 3-1 yenerek şampiyon oldu.

Eczacıbaşı Dynavit, maça köşelerden bulduğu sayılarla başladı. Oldukça dengeli geçen müsabakada VakıfBank da Boskovic ile etkili oldu. Sarı-siyahlı takımın farkı 3 sayıya (11-8) çıkarmasıyla Eczacıbaşı mola aldı. Stysiak ve Ebrar Karakurt'un oyununa rağmen moladan sonra turuncu-beyazlılar karşısında üst üste sayılar bulan VakıfBank, 18-14'lük üstünlük sağladı. Bloklardan bulduğu sayılarla temposunu sürdüren sarı-siyahlı ekip, seti 25-20 kazandı ve 1-0 öne geçti.

İkinci sete VakıfBank etkili bir başlangıç yaptı. Markova ve Boskovic ile üst üste skor üreten sarı-siyahlılar, 10-5'lik üstünlük yakaladı. Setin ortalarında toparlanan Eczacıbaşı, Markova'nın hatasıyla oyuna dengeyi getirdi: 19-19. Boskovic'in performansıyla ön plana çıktığı son bölümde etkil olan sarı-siyahlılar, seti 25-21 aldı ve skoru 2-0 yaptı.

Üçüncü set, dengeli bir mücadeleyle başladı. Stysiak ve Jack-Kısal ile etkili olan turuncu-beyazlı ekip, 12-10 üstünlüğü yakalasa da VakıfBank, Zehra Güneş'in servis sayısıyla 14-13 öne geçti. Set büyük çekişmeye sahne olurken, sarı-siyahlılarda Boskovic ön plana çıktı. Markova'nın servis karşılarken yaptığı hatayla Eczacıbaşı, eşitliği yakaladı: 20-20. File önünde ritmini bulan turuncu-beyazlılar, Jack-Kısal'ın bloğuyla skoru 24-21 yaptı ve VakıfBank mola aldı. Eczacıbaşı Dynavit, üstün oyununu sürdürdü ve seti 25-21 kazanarak durumu 2-1'e getirdi.

VakıfBank, dördünce sete iyi başladı. Boskovic, smaçlarıyla öne çıkarken sarı-siyahlılar 10-7'lik skor avantajı yakaladı. Üstün oyununu sürdüren VakıfBank, seti 25-18, maçı da 3-1 kazanarak şampiyonluğa ulaştı.

Fotoğraf : Ağıt Erdi Ulukaya/AA

Öte yandan, maçın dördüncü setinde Eczacıbaşı'nda kaptan Simge Aköz ile Ebrar Karakurt bir pozisyonda çarpıştı. İki voleybolcu da oyuna devam ederken, oyuncular tribünlerden büyük alkış aldı.

7. kez Avrupa'nın en büyüğü oldu

VakıfBank Voleybol Takımı, Kadınlar CEV Zeren Group Şampiyonlar Ligi finalinde Eczacıbaşı Dynavit'i 3-1 yenerek 7. kez Avrupa'nın en büyüğü oldu.

Avrupa kadın voleybolunda kulüpler düzeyindeki en prestijli organizasyon olan CEV Şampiyonlar Ligi'nde 66. sezonun şampiyonu, İstanbul'da Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda yapılan final maçında belirlendi.

Organizasyon tarihinde iki Türk takımının ikinci kez finalde karşılaştığı müsabakada VakıfBank, Eczacıbaşı Dynavit'i 25-20, 25-21, 21-25 ve 25-18'lik setlerle 3-1 yendi ve namağlup kupaya uzandı.

Sarı-siyahlı ekip, 10. kez mücadele ettiği finalde dolu tribünler önünde 7. kez mutlu sona ulaştı.

Kupa 9. kez Türkiye'de

Türk takımları, Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi'nde 9. kez şampiyonluğa ulaştı.

VakıfBank, sırasıyla 2011, 2013, 2017, 2018, 2022, 2023'ün ardından bu sezon 7. şampiyonluğunu aldı.

Kupada Fenerbahçe 2012, Eczacıbaşı ise 2015'te şampiyonluk sevinci yaşadı.

Türk kadın voleybolu, 27. kupayı kazandı

Türkiye, kadın voleybolunda kulüpler düzeyindeki 27. uluslararası kupasını CEV Zeren Group Şampiyonlar Ligi'nde kazanmayı başardı.

Türk takımları, CEV Şampiyonlar Ligi'nde 9, Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda 8, CEV Kupası'nda 6, CEV Challenge Kupası'nda ise 4 şampiyonluk olmak üzere 27 kupa kazandı.

Türkiye, Galatasaray Daikin'in CEV Kupası şampiyonluğunun ardından bu sezon ikinci zaferini elde etti.

VakıfBank, Volley Bergamo'yu yakaladı

Sarı-siyahlılar, CEV Şampiyonlar Ligi'ni en çok kazanan takımlar sıralamasında üçüncülüğü İtalyan ekibi Volley Bergamo ile paylaştı.

Dinamo Moskova 11, Uralochka 8, VakıfBank ve Volley Bergamo ise 7'şer kez mutlu sona ulaştı.

VakıfBank'ın uluslararası alandaki 13. kupası

Türkiye'nin uluslararası alandaki en başarılı takımı VakıfBank, 13. kupasını kazandı.

Sarı-siyahlı ekip, CEV Şampiyonlar Ligi'nde 7, Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda 4, CEV Kupası ve Challenge Kupası'nda 1'er şampiyonluk olmak üzere toplam 13 kupa elde etti.

VakıfBank'ı sırasıyla Eczacıbaşı 7, Fenerbahçe 3, Bursa Büyükşehir Belediyespor 2, Yeşilyurt ile Galatasaray Daikin ise 1'er kupayla takip etti.

VakıfBank, Guidetti ile 32. kupaya uzandı

İtalyan başantrenör Giovanni Guidetti, 2008-2009 sezonundan beri başında bulunduğu VakıfBank ile toplamda 32 kupa kazanarak ulaşılması güç bir başarı yaşadı.

Guidetti, VakıfBank ile 4 FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası (2013, 2017, 2018, 2021), 7 CEV Şampiyonlar Ligi (2011, 2013, 2017, 2018, 2022, 2023, 2026), 9 Türkiye Ligi (2013, 2014, 2016, 2018, 2019, 2021, 2022, 2025, 2026), 7 Türkiye Kupası (2013, 2014, 2017, 2021, 2022, 2023, 2025) ve 5 Türkiye Şampiyonlar Kupası (2013, 2014, 2017, 2021, 2023) şampiyonluğu gördü.

Eczacıbaşı, üçüncü kez finalde kaybetti

Turuncu-beyazlılar, CEV Şampiyonlar Ligi finalinde üçüncü kez finalde kaybetti.

Eczacıbaşı Dynavit, organizasyon finalinde daha önce iki kez VakıfBank'a, bir defa da Çekya ekibi Ruda Hvezda'ya mağlup oldu.

Bakan Bak, finali saha kenarından takip etti

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, VakıfBank-Eczacıbaşı Dynavit finalini saha kenarından izledi.

Bakan Bak, müsabakayı Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, VakıfBank Spor Kulübü Başkanı Osman Arslan, Eczacıbaşı Spor Kulübü Başkanı Faruk Eczacıbaşı ile birlikte takip etti.

Ayrıca karşılaşmayı Fenerbahçe Kulübü Basketboldan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Cem Ciritci ile Fenerbahçe Beko Başantrenörü Sarunas Jasikevicius yan yana izledi.

Ayça Aykaç Altıntaş son maçına çıktı

VakıfBank'ın tecrübeli liberosu Ayça Aykaç Altıntaş, sarı-siyahlı formayla son maçına çıktı.

2009'da altyapıya transfer olan 30 yaşındaki voleybolcu, 2014-2015 sezonundan bu yana VakıfBank formasını giyiyordu.

Ayça, kendisinin 5. CEV Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunun ardından sarı-siyahlı takımdaki kariyerini noktaladı.

Kazanan takıma 500 bin avro ödül

CEV Şampiyonlar Ligi'ni kazanan VakıfBank ayrıca 500 bin avroluk para ödülünün de sahibi oldu.

Organizasyonu ikinci tamamlayan Eczacıbaşı Dynavit'e ise 250 bin avro para ödülü verildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan VakıfBank Voleybol Takımı'na tebrik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CEV Zeren Group Şampiyonlar Ligi şampiyonu VakıfBank Voleybol Takımı'nı tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "CEV Zeren Group Şampiyonlar Ligi Şampiyonu VakıfBank Voleybol Takımı'nı ülkemizi gururlandıran bu önemli başarısı nedeniyle tebrik ediyor, final müsabakasının diğer takımı Eczacıbaşı Dynavit'i mücadelesi nedeniyle kutluyorum." ifadelerini kullandı.

Bakan Bak'tan CEV Şampiyonlar Ligi şampiyonu VakıfBank Kadın Voleybol Takımı'na tebrik

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, CEV Zeren Group Şampiyonlar Ligi finalinde Eczacıbaşı Dynavit'i yenerek şampiyon olan VakıfBank Kadın Voleybol Takımı'nı tebrik etti.

Bakan Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Türkiye, voleybol ülkesi olma yolunda hızla ilerliyor. Kadın voleybolu adına tarihi bir gün daha yaşadık. VakıfBank ve Eczacıbaşı Dynavit'i Voleybol Kadınlar CEV Zeren Group Şampiyonlar Ligi finalinde gururla izledik. Ülkemizin ev sahipliğinde İstanbul Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan Dörtlü Final organizasyonunda, rakibini finalde yenerek şampiyon olan VakıfBank Kadın Voleybol Takımı'nı tebrik ediyorum. Finalde mücadele eden Eczacıbaşı Dynavit'i de kutluyorum. Bu başarıyla ülkemiz, kadın voleybolunda kulüpler düzeyindeki 27. uluslararası kupasını kazanmış oldu. Bizlere Voleybol Kadınlar CEV Zeren Group Şampiyonlar Ligi'nde final heyecanı yaşatan temsilcilerimize teşekkür ediyor, her iki kulübümüzün başarılarının devamını diliyorum."

TFF'den CEV Şampiyonlar Ligi şampiyonu VakıfBank'a tebrik

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Voleybol Kadınlar CEV Zeren Group Şampiyonlar Ligi'ndeki Türk finalinde Eczacıbaşı Dynavit'i 3-1 yenerek şampiyon olan VakıfBank için tebrik mesajı yayımladı.

Federasyonun internet sitesinden yayımlanan mesajda, şu ifadelere yer verildi:

"Voleybolda Kadınlar CEV Zeren Group Şampiyonlar Ligi Dörtlü Finali'nde iki temsilcimizi buluşturan maçta Eczacıbaşı Dynavit'i 3-1 mağlup ederek 7. kez şampiyon olan VakıfBank'ı içtenlikle kutlarız. İstanbul'da düzenlenen organizasyonun finalinde VakıfBank ile karşılaşan Eczacıbaşı Dynavit'i de turnuva boyunca sergilediği başarılı performanstan dolayı tebrik ederiz."