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Kültür

CSO Ada Ankara'da müzik ziyafeti ağustos ayında da devam edecek

CSO Ada Ankara, yaz konserleri kapsamında ağustos ayında da farklı müzik türlerine kapılarını açacak.

İsa Toprak   | 11.08.2021
CSO Ada Ankara'da müzik ziyafeti ağustos ayında da devam edecek

Ankara

CSO Ada Ankara'dan yapılan açıklamaya göre, 2023 koltuk kapasiteli Ana Salon ile 500 koltuk kapasiteli Mavi Salon 14 Ağustos'tan itibaren farklı müzik topluluklarına ev sahipliği yapacak.

14 Ağustos'ta "Allegra Ensemble" ile başlayacak programlar, 18 Ağustos'ta Ankara Devlet Klasik Türk Müziği Korosu'nun "Yine Bir Gülnihal", 19 Ağustos'ta Ankara Devlet Türk Halk Müziği Korosu'nun "Urfa-Harput Ahengi" konserleriyle devam edecek.

Ankara Devlet Opera ve Balesi 21 Ağustos'ta "Tango Akşamı"nı, 25 Ağustos'ta "Bir Caz Gecesi Rüyası"nı, Devlet Opera ve Balesi ise 24 Ağustos'ta "Trio Patara" konserini sanatseverlerle buluşturacak.

Konserler, 30 Ağustos'ta Ankara Türk Dünyası Müzik Topluluğu'nun "Türk Cumhuriyetlerinin Bağımsızlıklarının 30. Yılı Kutlama Konseri" ile sona erecek.

Konser biletleri, "https://biletinial.com/etkinlikleri/cso-ada-etkinlikleri" adresinden satın alınabilecek.

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