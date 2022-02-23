Dolar
13.86
Euro
15.72
Altın
1,899.79
ETH/USDT
2,725.60
BTC/USDT
38,854.00
BIST 100
2,026.59
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Kültür

CSO sanatçıları, klasik müzik devlerinin trompet için besteledikleri eserleri yorumlayacak

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO), klasik müzik devlerinin trompet için yazdıkları eserleri sanatseverlerle buluşturacak.

İsa Toprak   | 23.02.2022
CSO sanatçıları, klasik müzik devlerinin trompet için besteledikleri eserleri yorumlayacak

Ankara

CSO Ada Ankara'dan yapılan açıklamaya göre, 25 Şubat akşamı CSO Ada Ankara Ana Salon'da gerçekleşecek konserde, CSO trompet grup şefi Cem Sevgi ve trompet grup sanatçısı Kutay Maktay konuk olarak yer alacak.

Deneyimli şef Artun Hoinic yönetiminde gerçekleşecek konserde sanatçılar Sevgi ve Maktay, Bach, Vivaldi ve Beethoven gibi dünyaca ünlü isimlerin trompet için özel olarak besteledikleri eserleri yorumlayacak. Programda ayrıca Antonio Vivaldi'nin iki trompet için Do Major Konçertosu da yer alacak.

Sanatseverler konser biletlerini "biletinial.com" adresi, "SanatCepte" uygulaması ve CSO Ada Ankara fuaye alanında bulunan kiosklar yoluyla temin edebilecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kovid-19 önlemlerini kaldıran İngiltere salgına karşı 'kişisel sorumluluk' sürecine geçti
DSÖ: Omicron'un BA.2 alt varyantı diğerlerine göre daha bulaşıcı
İtalya'ya AB dışından gelenler için karantina zorunluluğu kaldırılıyor
Türkiye'de 86 bin 70 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 271 kişi hayatını kaybetti
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 936 bine yaklaştı

Benzer haberler

CSO sanatçıları, klasik müzik devlerinin trompet için besteledikleri eserleri yorumlayacak

CSO sanatçıları, klasik müzik devlerinin trompet için besteledikleri eserleri yorumlayacak