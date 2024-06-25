Sanatçı Kazım Koyuncu vefatının 19. yılında Artvin'deki kabri başında anıldıx

Dolar
32.95
Euro
35.33
Altın
2,319.05
ETH/USDT
3,408.20
BTC/USDT
61,603.00
BIST 100
10,679.98
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella ve milli futbolcu İrfan Can Kahveci basın toplantısı düzenliyor
logo
Kültür

Sanatçı Kazım Koyuncu vefatının 19. yılında Artvin'deki kabri başında anıldı

Karadeniz müziğini geniş kitlelere tanıtan sanatçı Kazım Koyuncu, vefatının 19. yılında memleketi Artvin'in Hopa ilçesindeki mezarı başında anıldı.

Yusuf Okur  | 25.06.2024 - Güncelleme : 25.06.2024
Sanatçı Kazım Koyuncu vefatının 19. yılında Artvin'deki kabri başında anıldı

Artvin

Kanser nedeniyle 33 yaşında hayatını kaybeden müzisyen, söz yazarı, oyuncu ve aktivist Koyuncu için Yeşilköy köyündeki kabri başında tören düzenlendi.

Törene, Kazım Koyuncu'nun annesi Hüsniye, kardeşleri Oğuz, Orhan, Niyazi Koyuncu, ablası Canan Erdem ve diğer yakınlarının yanı sıra CHP Rize Milletvekili Tahsin Ocaklı, Hopa Belediye Başkanı Utku Cihan, Kemalpaşa Belediye Başkanı Erhan Yılmaz ve Fındıklı Belediye Başkanı Ercüment Şahin Çervatoğlu katıldı.

Artvin ve çevre illerin yanı sıra Türkiye'nin farklı şehirlerinden gelenler, "Şair ceketli çocuk" olarak tanınan sanatçının mezarına karanfil bıraktı, dua etti.

Hopa Belediye Başkanı Utku Cihan, törende Koyuncu'yu vefatının 19. yılında özlemle andıklarını söyledi.

Koyuncu'nun fikirleriyle müziğiyle yaşadığını ve yaşamaya devam edeceğini vurgulayan Cihan, şunları kaydetti:

"Hopa'da Kazım Koyuncu Kültür Merkezi'nden Kazım Koyuncu Müzesi'ne kadar bazı alanlar yapmak istiyoruz. Gençlere, çocuklara bu alanlarda eğitim vermek, Kazım'ın düşüncesini anlatmak, şarkılarını söylemek istiyoruz. En kısa zamanda adımlar atacağız. Tekrar Kazım'ı sevgi ve özlemle anıyorum. İyi ki aramızdaydı. İyi ki şarkılarıyla aramızdan geçti."

Ailesiyle Eskişehir'den gelen Mehmet Ali Bozkaya, Kazım Koyuncu'nun çok güzel duygularla halk ezgileriyle yorumladığı Karadeniz müziğiyle zihinlerde yer ettiğini belirtti.

Koyuncu'yu öğrencilik yıllarında sahnede de dinleme fırsatı bulduğunu belirten Bozkaya, "Kendisi, yaşadığı çevreyi ve ülkesini güzelleştiren bir insandı. Bu yıl aramızdan ayrılışının 19. yılı. İlk defa mezarına geliyorum. Bugün için özel geldim. Çok duyguluyuz. Güzelliklerle sevgiyle özlemle kendisini yad ediyoruz. Onu unutmayacağız." diye konuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Anadolu Otoyolu'nda 3 tırın karıştığı kaza ulaşımı aksattı
Balıkesir'de kırsal alanlarda çıkan yangınlara müdahale ediliyor
İzmir'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Yargıda Birlik Derneği Başkanlığına Adalet Bakanlığı Yüksek Müşaviri Kırmaz seçildi
Van Gölü'nde kaybolan genci arama çalışmaları altıncı gününde sürüyor

Benzer haberler

Sanatçı Kazım Koyuncu vefatının 19. yılında Artvin'deki kabri başında anıldıx

Sanatçı Kazım Koyuncu vefatının 19. yılında Artvin'deki kabri başında anıldıx

Karadeniz bölgesindeki 5 il için çok kuvvetli yağış uyarısı

Sarp Sınır Kapısı'ndan Kurban Bayramı tatilinde 204 bini aşkın giriş çıkış yapıldı

Suudi Arabistan: Kutsal topraklarda hac ibadeti sırasında vefat edenlerin sayısı 1301'e ulaştı

Suudi Arabistan: Kutsal topraklarda hac ibadeti sırasında vefat edenlerin sayısı 1301'e ulaştı
Yurdun kuzeydoğu kesimleri için gök gürültülü sağanak uyarısı

Yurdun kuzeydoğu kesimleri için gök gürültülü sağanak uyarısı
9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in vefatının üzerinden 9 yıl geçti

9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in vefatının üzerinden 9 yıl geçti
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet